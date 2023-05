Tres nombres que pertenecen a la historia del cine: Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, triunfaron ayer en Cannes con una historia, la de Killers of the Flower Moon, con la que piden perdón por los abusos cometidos contra los nativos americanos, personificados en los indios Osage.

En presencia del jefe Osage, Standing Bear, que agradeció a Scorsese y a su equipo haber restaurado la confianza de su pueblo en los hombres blancos, Scorsese alabó la cultura de esta tribu de indios que en los años veinte del siglo XX sufrió una serie de asesinatos organizados por un grupo de desaprensivos que les querían robar los títulos de propiedad de sus tierras, ricas en petróleo.

Una gran película, tanto por la calidad de su cine como por su longitud (206 minutos), que contiene destellos de la clase de Scorsese y que es toda una lección del valor del cine clásico.

Álex Ponce y Mar Rendón sorprenden a sus fans en un parque de México Leer más

El director Martin Scorsese, el actor Robert De Niro y el jefe principal dee la nación Osage Standing Bear. Mohammed Badra

“Cuando me presentaron el guion, entendí rápidamente que para acercarse a esta tribu había que hacerlo con mucho respeto”, dijo el veterano realizador sobre el texto que adapta el libro de David Grann Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI (Los asesinos de la luna. Petróleo, dinero, homicidio y la creación del FBI).

Los hechos, reales pero que solo ahora se empiezan a conocer entre el gran público en Estados Unidos, como señaló DiCaprio, ocurrieron en el condado Osage en Oklahoma, donde se concentraba la población de esta tribu nativa americana.

William Hale (De Niro) utilizó métodos mafiosos para ir asesinando a numerosos miembros de ese pueblo e implicó en ello a su sobrino Ernst (DiCaprio), casado con Molly (Lily Gladstone), una de las herederas.

Para preparar la película, Scorsese se reunió con diferentes representantes de los Osage, de quienes aprendió “sus valores de respeto y de amor”, y su profunda conexión con la tierra que, más allá de cuestiones políticas, les hace tener “una verdadera comprensión de cómo saber vivir en esta tierra”.