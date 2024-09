Laura Pausini, rubia: el simbolismo detrás de su transformación

No se trata de un simple cambio de color. Detrás de esa decisión hay un poderoso mensaje que vale la pena conocer.

La italiana de 50 años ha sido clara al describir sus motivos para su cambio de look.

Los cambios suelen acompañar el cierre de ciclos o decisiones importantes. Laura Pausini decidió darle un vuelco a su imagen y sorprendió a sus fans con una foto en su cuenta de Instagram: su melena ahora es completamente rubia.

Rosalía le pone fecha a su nuevo lanzamiento Omega Leer más

La foto subida a sus redes sociales ha conmocionado a sus seguidores. No es para menos. La italiana de 50 años ha sido tradicionalmente castaña y, hay que reconocerlo, este nuevo look no le sienta nada mal.

De castaña a rubia, una razón de peso

Justin Bieber arrepentido de cantar con Diddy Leer más

La transformación va más allá del lanzamiento de su nueva canción, Ciao, escrita junto a Sam Smith, que será lanzada a nivel mundial el 27 de septiembre.

Su transformación tiene una explicación que, aunque relacionada, es más profunda: el tema, indica la intérprete en la misma red social, "habla de la capacidad de dejar ir tranquilamente a las personas que han estado a nuestro lado hasta ahora, lo cual no es sencillo. Al menos para mí".

El extenso mensaje también trae un consejo: "Pueden aprender a dejarse llevar y vivir su propia vida respetándose unos a otros. Lanzar la paz frente a la guerra".

Pero, ¿por qué el rubio? Ella responde en el mismo post: "porque simboliza un cambio fuerte para mí, y elegí el vestido blanco con alas porque simboliza el deseo de libertad. Siempre he tratado de asegurarme de que mis videos cuenten en detalle lo que estoy cantando, y esta vez me encontrarán así".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!