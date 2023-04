El recinto MGM Grand Arena de Las Vegas recibió la noche del jueves 20 de abril a decenas de fanáticos y artistas que se unieron para la celebración de los Latin American Music Awards 2023.

Hubo más de 30 presentaciones musicales y muchos ganadores. Sin duda el nombre que más se escuchó fue el de Karol G al proclamarse como la máxima ganadora de esta edición con ocho galardones. Sin embargo, la colombiana se ausentó de la gala y no pudo recoger ninguno en persona.

Becky G la siguió con cuatro premios que se llevó a casa. Las mujeres fueron las grandes protagonistas de la noche que tuvo muchos momentos importantes y aquí se los contamos.

EL DEBUT DE YOUNG MIKO

La cantante puertorriqueña está en el ‘peak’ de su carrera y este año lo ha comenzado por todo lo alto. Primero lanzando su tema Lisa en solitario, que se convirtió en todo un éxito, luego vino Classy 101 con Feid y su última colaboración, Brinca, con Cazzu.

Young Miko se presentó por primera vez en el escenario de los Latin American Music Awards y lo hizo en compañía de Bad Gyal, Chesca y Dalex.

EMILIA, SE ROBÓ LA ALFOMBRA ROJA

Con un look de efecto mojado y un vestido gris azulado del diseñador catalán Sergio Castaño Peña, la estrella argentina se robó todas las miradas cuando paseó por la alfombra roja.

El diseño está inspirado en generar una ilusión óptica de una segunda piel. Además, se lo asimiló con el que usó Tonka Tomicic en la gala Noche Cero del Festival de Viña. Emilia también se subió al escenario para cantar junto a Wisin y Lyanno.

BECKY G, LA REINA DE LA NOCHE

La artista, la segunda ganadora de la noche después de Karol G, estaba visiblemente emocionada al recibir sus reconocimientos. Con mucha alegría y agradecimiento, y hasta casi con lágrimas, aprovechó para honrar sus raíces latinas.

“Siempre he hablado de lo mucho que significa ser latina, específicamente el orgullo que me da ser mexicana. Me he inspirado y jugado con varios tipos de géneros como artista, porque hay muchos géneros que me inspiran. Pero ser mexicana no nada más inspira mi música, pero más que nada me inspira mi manera de trabajar, mi manera de amar, mi manera de estar con mi familia. Toda mi familia me está viendo en casa, a mis abuelitos los quiero mucho. Mi sangre mexicana es todo para mí, es parte de la sangre que corre por mis venas, no cambia la historia de mi apellido, Gómez, que para mí es un orgullo llevar en cada escenario, en cada plataforma, en cada oportunidad”, dijo.

También se subió al escenario para cantar Chanel junto a Peso Pluma, unos de los cantantes de regional mexicano más importantes actualmente, hecho que enloqueció al público. En medio de los rumores de una posible separación, tras conocerse que su novio y prometido le había sido infiel, sus seguidores se dieron cuenta de que la artista asistió a la ceremonia sin el anillo de compromiso.

CARLOS VIVES, UNA LEYENDA

Carlos Vives fue galardonado con el reconocimiento Leyenda. “Hace 30 años la música me mostró dos caminos, copiar los géneros exitosos del momento o transformar la música de mi tierra y sentirme orgulloso de ser colombiano”, fueron sus palabras.

HOMENAJE A DAVID BISBAL

Veinte años de carrera no pueden pasar desapercibidos y por eso David Bisbal fue homenajeado.

El artista español recibió emocionado su reconocimiento y dijo: “Cuando tuve la oportunidad de grabar mi primer disco se me ocurrió fusionarlo con las raíces de Almería, Andalucía y España, y hasta la fecha no he parado de hacerlo” y añadió la inspiración que siempre ha tenido de artistas latinos como Chayanne y Ricky Martin.