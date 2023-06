Desde hace más de 30 años, el emblemático álbum El Amor después del amor de Fito Páez ha marcado a varias generaciones de amantes de la música en español. Además, se convirtió en el disco de rock más vendido en Argentina en aquella época.

Para darle forma al nuevo disco llamado EADDA9223 (iniciales del CD original más las dos últimas cifras del año de edición y del actual), el artista argentino realizó un trabajo de reescritura, grabando nuevas versiones de las canciones con distintos arreglos junto a artistas como Antonio Carmona, Chico Buarque, Elvis Costello o David Lebón.

En la lista también se encuentran figuras de la talla de Andrés Calamaro, Leiva, Mon Laferte, Marisa Monte y Estrella Morente, así como también incluyó a representantes de la nueva escena surgida desde su país: Nathy Peluso, Lali, Nicki Nicole, WOS, CA7RIEL y Conociendo Rusia.

“Para mí, no es sólo un álbum. Fue toda una odisea musical alucinante, permanentemente sorpresiva. Había que ver el material original. Ese fue el primer concepto, en el sentido de no tenerle miedo, poder darle vuelta. Había que probar de alguna forma que no hay discos sacros, intocables, que no se pueden volver a grabar. ¡Sí, se puede! Y es un ejercicio musical maravilloso. En este nuevo álbum me doy todos los gustos, es una prueba de que la música, aparte de ser un elemento central en la vida de muchas personas, también es una materia con la cual se puede trabajar, jugar, moldear e ir hacia dónde queramos. Me di todas las libertades”, aseguró el argentino.

La gira “El Amor 30 Años Después Del Amor” continuará en julio con su etapa europea, recorriendo varias ciudades de España. También se está a la espera que se anuncien nuevas fechas.