Kristin Davis: Críticas, Chris Noth y el legado de Sex and the City

¿Sabías que "Sex and the City" usó las críticas para mejorar? Kristin Davis lo confirma y también aborda otros temas

Kristin Davis, conocida por su icónico papel como Charlotte York en Sex and the City, ha estado en el centro de atención recientemente tras hablar con franqueza sobre las críticas hacia la serie, su experiencia con el escándalo de Chris Noth (Mr. Big) y cómo el show evolucionó con el tiempo.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Davis reflexionó sobre cómo las críticas hacia la serie fueron incorporadas en los guiones,lo que permitieron que el programa creciera y se adaptara a los tiempos.

"Sex and the City" Escuchó las críticas (y las usó a su favor)

Davis reveló que los creadores de la serie( incluyendo a Darren Star y Michael Patrick King) estaban al tanto de las opiniones del público y los medios.

"No éramos ajenos a las críticas. De hecho, a veces las incorporábamos en la serie. Era una forma de mantenernos relevantes y honestos con lo que estaba pasando en el mundo real", dijo Davis.

Esto explica por qué temas como la representación LGBTQ+, las dinámicas de poder en las relaciones y los estereotipos de género fueron abordados con más profundidad en temporadas posteriores.

El impacto del escándalo de Chris Noth

Otro tema delicado que Davis abordó fue el escándalo que rodeó a Chris Noth (Mr. Big), quien fue acusado de conducta sexual inapropiada en 2021. Las acusaciones llevaron a que su personaje fuera eliminado abruptamente de And Just Like That…, el revival de Sex and the City.

En una entrevista con Yahoo Entertainment, Davis admitió que fue una situación difícil para todo el elenco:

"Fue doloroso y complicado. Todos teníamos una larga historia juntos, pero lo más importante era apoyar a quienes se sintieron afectados".

Aunque el tema sigue siendo delicado, Davis enfatizó la importancia de escuchar a las víctimas y aprender de estas experiencias.

El legado de Charlotte York y el futuro de la serie

A pesar de los altibajos, Davis sigue orgullosa del legado de Sex and the City y de su personaje, Charlotte York, una mujer que evolucionó de ser una idealista romántica a una figura más compleja y empoderada.

Con And Just Like That… renovada para una tercera temporada, Davis confirmó que habrá más historias por explorar, incluyendo temas como la maternidad tardía, el divorcio y la reinvención después de los 50.

Kristin Davis demuestra que, incluso después de más de dos décadas, Sex and the City sigue siendo relevante porque no tuvo miedo de cambiar, escuchar y crecer. Su honestidad sobre los desafíos detrás de cámaras solo refuerza por qué esta serie sigue siendo amada (y a veces criticada) por millones de fans alrededor del mundo.

