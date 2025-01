Killadamente: ¿Quién era la influencer que falleció a los 27 años?

Este 4 de enero de 2025, la comunidad digital perdió a una de sus figuras más queridas, Carol Acosta, conocida en el mundo de las redes sociales como Killadamente. La influencer, que acumulaba más de 6 millones de seguidores en Instagram, falleció a los 27 años, según confirmaron sus familiares. Fuentes cercanas señalaron que la causa de su muerte fue un paro cardiorrespiratorio, aunque los resultados completos de la autopsia aún no se han hecho públicos.

Originaria de la República Dominicana, Carol emigró a los 12 años a Estados Unidos, donde formó su vida y familia. Aunque vivió gran parte de su vida en el extranjero, su impacto fue más notable entre el público latinoamericano.

Una influencer que promovía el amor propio

A lo largo de su carrera, Killadamente se destacó por promover mensajes de autoaceptación y amor propio, temas que la conectaron profundamente con su audiencia. Su popularidad creció cuando comenzó a compartir sus vivencias personales, incluida su lucha contra el bullying. En 2015, comenzó a crear contenido humorístico y en 2017 dio el salto a la música con los temas 'Me amo', 'No me importa' y más tarde 'Qué me hiciste hacer'.

Emotivo mensaje de su hermana Kathyan

La noticia de su muerte fue confirmada por su hermana, Kathyan, quien expresó su dolor en un emotivo mensaje en redes sociales: "Te amo hermana y siempre te amaré. Le doy gracias a Dios por darme una hermana como tú con tu gran corazón. Descansa en paz hermana mía".

Carol también era madre de dos hijos. Su primogénita, Reina, nació en septiembre y tiene cuatro años, mientras que su segundo hijo, Legend, nació en febrero de 2022. Aún no se ha dado a conocer quién se encargará de la custodia de los pequeños.

