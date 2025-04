Karol G en Netflix: La colombiana revela la fecha de estreno de su documental

La cantante colombiana Karol G reaparece en redes sociales después de los rumores de un posible embarazo, pero esta vez lo hace para dar la fecha oficial de estreno de su documental en Netflix.

'Karol G: Mañana fue muy bonito' llegará a las pantallas este jueves 8 de mayo. El audiovisual, según Karol, narra "una historia de sueños que parecía inalcanzable", pero que con esfuerzo y determinación pudo lograr.

¿De qué trata el documental de Karol G en Netflix?

El documental contiene imágenes inéditas de su tour Mañana será Bonito, gira mundial que marca un precedente en su carrera como la primera mujer latina en hacer una gira de estadios. Sin embargo, también cuenta los obstáculos a los que tuvo que enfrentarse precisamente por ser mujer. “El hecho de ser mujer sí fue un contra grandísimo para poder avanzar en mi proyecto”, cuenta la paisa.

Relata cómo no dejó que las dudas la atacaran cuando tomó la iniciativa de hacer una gira mundial de estadios. “Tengo esta idea, vamos a hacer una gira de estadios, el primer tour de estadios de una artista latina en la historia. Y todo el mundo empezó: ‘Karol, no’... Uno no va a dejar de hacer las cosas porque no está listo. Uno se alista para hacer las cosas".

El tráiler de esta producción ya acumula millones de "me gusta" tanto en la cuenta de la artista como en la cuenta de Netflix en español y miles de comentarios de los fans de la colombiana expresando su emoción por la entrega de este nuevo proyecto.

