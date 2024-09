Karime Borja a Mateito: "Eres parte de mí, y por eso hablaré de ti en presente"

A través de la cuenta en Instagram de Mateito, se llevó a cabo una emotiva conmemoración para despedir al hijo de la exreina de belleza Karime Borja, quien falleció el pasado 17 de septiembre.

Tras tres años de lucha después del accidente que sufrió Mateito Lapo en noviembre de 2021, Karime, junto a sus cuidadoras y su abuela, dedicaron conmovedoras palabras en su despedida. En un momento tan delicado, el amor y la fortaleza de su familia se hicieron evidentes, reflejando la profunda conexión que tuvieron con él.

Karime explicó por qué no hubo velación: "No hubo velación como estamos acostumbrados, y les voy a explicar por qué: porque para mí el cuerpo es materia. Decidimos cremarlo, porque en polvo vinimos y en polvo nos vamos. Yo quería celebrar la vida de un maestro, no con un velorio lleno de llanto. Esta recepción es una conmemoración para quien fue mi niño de luz. Ya no hay dolor, no hay más máquinas, mi amor", expresó ante los más de 5,000 espectadores del en vivo.

Durante el evento, familiares y amigos se reunieron para recordar los momentos felices junto a Mateito. Su abuela, con la voz entrecortada por la emoción, expresó: "Desde aquel doloroso instante del accidente estuve dispuesta a cambiar mi vida por tu sonrisa. Mateito nos enseñó que los momentos se abrazan como si fueran los últimos".

En la emotiva ceremonia, una de las enfermeras que lo atendió durante su enfermedad conmovió a todos los presentes con un sentido homenaje.

A través de la lectura de una carta cargada de emoción, la enfermera recordó el recorrido compartido con Mateito y su familia. Con voz entrecortada, agradeció a los padres por haber depositado su confianza en el equipo médico y compartió anécdotas que reflejaban la fortaleza y el espíritu luchador del pequeño.

​Mateito fue un ángel que Dios nos prestó por casi 5 años para que aprendamos del amor y la paz.

"Ese milagro terrenal del que todos hablaban no era el fin de Dios, el fin de Dios era el milagro de ver a diario a Mateito. Ese es el milagro que hizo mi niño desde que llegó a la Tierra. Espero que recorra el mundo la historia que hizo Mateito en nuestras vidas", fueron algunas de las palabras de Karime a su hijo.

Esta conmemoración finalizó con una oración en la que sus cuidadoras pidieron por los padres de Mateo, y con la dedicatoria de una canción que llegaría hasta el cielo por parte de sus padres: 'La Playa', de La Oreja de Van Gogh.

Qué decía la letra de la canción final

En su letra se expresan sentimientos profundos de amor y añoranza:

Si pudiera volver a nacer,

te vería cada día amanecer,

sonriendo como cada vez,

como aquella vez.

Te voy a escribir la canción más bonita del mundo,

voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo.

Un día verás que este loco de poco se olvida,

por mucho que pasen los años de largo en su vida.

El día de la despedida,

de esta playa de mi vida,

te hice una promesa,

volverte a ver así.

Las palabras de la canción resonaron en los corazones de los presentes, evocando recuerdos y un profundo sentido de conexión.

La conmemoración se convirtió en un homenaje a la vida de Mateito, lleno de recuerdos, risas y lágrimas de alegría. Amigos y familiares compartieron anécdotas y momentos especiales, creando un ambiente de amor y apoyo. A través de este evento, Karime y su familia lograron transmitir el mensaje de que, aunque la pérdida es profunda, la celebración de la vida y el legado de Mateito perdurarán en el corazón de quienes lo amaron.

