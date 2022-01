Kanye West amenaza con golpear a Pete Davidson, la pareja de Kim Kardashian

Kanye West, el rapero y ex esposo de Kim Kardashian, no parece estar muy feliz con la nueva relación de la socialité con el cómico Pete Davidson, y arremete contra ellos en su nueva canción 'Eazy', donde agradece a Dios estar vivo luego de un accidente de tránsito para así poder “patearle el trasero” a Davidson.

De la misma manera, hace duras críticas contra el método de crianza de Kim a sus cuatro hijos , North, Psalm, Saint y Chicago, juzgándola de aparentar ser una buena madre mientras solo contrata niñeras.

"No pueden decir que no pongo nada encima de la mesa cuando yo soy la mesa. (...) Me encantan las niñeras, pero una familia real es mejor. Las cámaras son las que cuidan a los niños, mejor deja de darte el mérito. (...) Cuando les das todo, solo quieren más. Son rebeldes, necesitan disciplina. Niños ricos, esta no es la casa de su madre, si quieren algo, consíganlo." dice parte de la letra de la canción.

Es por esta razón que se le impidió a Kanye la entrada a la fiesta de cumpleaños de su hija Chicago, por miedo a que cumpliese su amenaza y causara malos momentos en la celebración, aún así, el rapero Travis Scott, pareja de Kylie Jenner, fue el que le permitió ingresar, según contó el mismo en un video publicado en sus redes sociales.

Los amigos del humorista contaron al medio de comunicación Radar Online, que Davidson habría contratado seguridad extra luego de las amenazas. “Pete no está preocupado por Kanye, pero está preocupado por su enorme grupo de fans que tiene Kanye. Sus devotos seguidores escuchan sus canciones y actúan sobre ellas" comentaron sus allegados al medio.

Kanye West y Kim Kardashian dieron fin a su matrimonio a inicios del 2021.