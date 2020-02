Kany García le canta a todos los tipos de amores

La ganadora de tres Latin Grammy, Kany García (37), empieza una nueva gira latinoamericana Contra el viento Tour con la que se encontrará nuevamente cara a cara con su público.

Previo a su llegada a Ecuador, donde ofrecerá dos conciertos, la puertorriqueña habló con EXPRESIONES y contó todos los pormenores. Además, no dejó pasar la oportunidad de dar su opinión y engrandecer a su país con lo sucedido en el medio tiempo del Super Bowl que, para ella, seguirá siendo noticia por unos meses más.

En su reciente documental, Taylor Swift hace una crítica a que las artistas mujeres en el mundo del entretenimiento tienen que estar siempre reinventándose porque, cuando llegan a cierta edad, ya no son valoradas como antes. ¿Cómo ve esto en el panorama latinoamericano?

Me cuesta mucho quedarme en el mismo lugar, el proceso evolutivo es nuestra naturaleza. Que hay unas exigencias dentro de la industria, claro. La mujer siempre, no solo en la industria, ha sentido la necesidad, pero no una orgánica, sino impuesta por la sociedad, de tener que estar delgada, hablar de esta manera y actuar de tal forma. Es la tradición que hemos llevado durante años, y cuando lo llevas a la mujer de la industria del entretenimiento no está enajenado. Nunca he sentido una presión por parte de nadie en reinventarme, he sentido una presión mía creativa de que no se me imponga que tengo que hacer tal tipo de música porque es lo que está funcionando o quitarme un poco de ropa o planificar mi retiro, entre otras cosas. Lo que me importa a mí es hacer música que, aún a los 70 años, pueda subirme a un escenario y el pueblo las quiera seguir cantando. Me importa mucho más eso que pensar que a los 40 voy a estar obsoleta.

Todavía sigue siendo noticia la participación de Shakira y JLo en el Super Bowl. ¿Qué sensaciones le dejó?

La vi y, en mi caso, me gusta ver el vaso más lleno que vacío. Hay demasiado que aplaudir, es la primera vez que veo un Super Bowl que está tan lleno de información social. A veces a la gente le importan más las canciones llenas de éxito, que el público pueda cantar, a decir ‘vamos a armar un montón de contenido social y ver qué temas se pueden entrelazar’. A darle vuelta a la música anglo y a decir ‘atención con la música en español porque está adquiriendo un poder inmenso en estos últimos años’. Ver a una mujer como JLo, con padres puertorriqueños pero nacida en los Estados Unidos, que no tiene la necesidad de mirar hacia el sur, pero que abre sus brazos y muestra esa bandera en un momento en el que el país está viviendo situaciones muy críticas me parece súper importante. También ambas, como latinas, mandaron un mensaje contundente a los americanos, cuyo presidente ha sido muy enfático sobre el muro, y ellas dos utilizaron la frase ‘Let’s get loud’ (Vamos a hacer ruido) y que la hija de JLo luego diga ‘Born in the USA’ (nacido en Estados Unidos), fue ¡wow!, mensaje tras mensaje. Y por si fuera poco, son mujeres.

Más de su música

¿Cómo surgió la idea del videoclip La Libreta?

Surgió por el lado de preguntarnos cómo narramos una canción que la gente conoce (fue lanzada en mayo del año pasado) y hacer sentir que está recibiendo algo diferente. Eso se logra con un vídeo diverso a lo que usualmente hubiese hecho Kany García. Hicimos que, en vez de narrar a una persona triste a la que la dejan y se tiene que separar sin querer hacerlo, pasa todo lo contrario, se la pone en una historia de festejo. Claramente estaba en una relación donde el amor estaba tan muerto que hasta uno de ellos parece que es un muñeco en vez de un ser humano. Narra esa otra cara de la separación, esa que no nos enseñan porque nos han dicho que cuando alguien nos deja hay que sufrir y llorar, pero a veces no.

En su último disco Contra el viento tuvo muchas colaboraciones, una de ellas fue Joaquín Sabina en la parte artística. ¿Qué le dejó trabajar con él?

Para mí es una bendición bien grande que el álbum esté lleno de colaboraciones de cantautores a los que siempre he admirado mucho. Todo el arte del álbum está a cargo de Joaquín. Haberme sentado con él, decirle lo que quería hacer y expresarle mi deseo de que forme parte de eso fue increíble. Antes de que inicie cada canción, hay un prólogo de 10 a 15 segundos narrado por mujeres distintas. Él se dedicó a pintar a diferentes mujeres, las que imaginó en su cabeza. Esas pinturas para mí eran un privilegio. Luego, contar con músicos como Natalia Lafourcade, Tommy Torres y Fito Páez también fue algo extraordinario. Y, por supuesto, conseguir a estas once mujeres que me acompañen en las intros de cada tema. Es un álbum que, de principio a fin, está lleno de historias por contar. Por eso al final del año pasado, recibir esos dos Grammy fue la ‘cherry’ que le faltaba al pastel. No ha parado de sorprenderme, y ahora arranca con esta gira.

A Ecuador con el corazón

Va a tocar el 14 de febrero en Guayaquil, ¿qué le quiere cantar o qué mensaje le quiere dar al amor de estos tiempos?

Me cuesta mucho hablar de una sola temática cuando estoy dando conciertos. Hablo de muchos amores, por ejemplo el amor nostálgico, la gente que no está, a la que cerramos puertas y que uno aún sigue extrañando. También hablas del amor propio, del que se fue y dices ‘qué bien me hizo’. Y el amor actual, hay amores actuales que toco en canciones como el amor a las parejas atípicas, parejas del mismo sexo, pareja interraciales y de edades diferentes. Lo bonito de tener dos horas, que hace que cantes más de 20 canciones, es que presentas una paleta completa de colores de lo que es el amor hoy en día, pero no un amor en un solo tópico, lo vivimos en innumerables tópicos diariamente. Desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, puede experimentar doce tipos de amores muy diversos los unos de los otros.

Cuenca se prepara para recibirla...

Estoy súper emocionada por mi primera visita a Cuenca. Hay maneras que se vuelven un poco tradicionales de uno, como artista, conocer una ciudad, por ejemplo con un sencillo. Vas a promocionarlo, te dicen lugares para comer, pero lo que más quieres es que la gente escuche la canción. Sin embargo, cuando en la etapa de shows te dicen que vas a tocar en este lugar al que nunca has ido, del que no conoces su gente, la comida ni las radios, es ansioso y sorpresivo el acto de generosidad de las personas. Tenemos una cita a ciegas.