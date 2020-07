Jusueth Morán denuncia uso de cheques que le fueron sustraídos

El doctor recomienda no vender nada a personas que ofrezcan cheques como pago.

El 4 de junio, el cirujano estético Jusueth Morán, fue víctima de un asalto en el que se le sustrajeron su portafolio y dentro de él, estaba su chequera, la misma que, según el galeno, anuló en en el banco respectivo, inmediatamente posterior al robo, pero el asunto se ha tornado serio, pues el suceso trajo cola.

Cuenta que , a raíz de este incidente, los asaltantes están utilizando los cheques para estafar a personas. "Lo hacen con quienes venden artículos a través de las redes sociales y los afectados se enteran luego que el banco se los devuelve porque están anulados", afirma Jusueth.

El mejor amigo de la política Cristina Reyes, comenta que pese a las denuncias respectivas ante la justicia, quiere alertar a la ciudadanía de esta nueva modalidad de robo.

"Me imagino que no soy el único a quién le utilizan los cheques. Recomiendo por eso no vendan absolutamente nada si es que les pagan con cheques, a menos que estén debidamente certificados", enfatiza.

Morán es conocido porque famosas han pasado por sus tratamientos estéticos, entre ellas, Bárbara Najas, Mirely Barzola, Wendy Vera, Nikky Mackliff y Tahiz Panus.