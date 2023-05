En el lobby del Hotel Marriott en Guayaquil no hay ningún mueble colorado. En realidad, nada de la decoración lo es, aunque la cita para este diálogo ameritaba tener algo de este color, por lo picante que pintaba la entrevista.

Sin embargo, ese saborcito que pueden dar los temas sexuales se fue quedando de lado y quedó reservado para la función del pasado sábado 20 de mayo. Los protagonistas de la obra de teatro son Natalia Ramírez, Lorna Cepeda y Julio César Herrera, quienes estuvieron de visita para presentar en el Teatro Centro de Arte El diván rojo, un texto de Fernando Gaitán.

Los recordados actores de la telenovela Yo soy Betty, la fea estuvieron de paso en el puerto, ciudad a la que siempre suelen regresar por trabajo. Están acostumbrados a su clima, a su comida y a su fútbol. Aunque este sea un tema algo polémico dentro del staff.

Lorna no estuvo presente en la conversación. Ella estaba llegando de Quito, donde grababa con Andrés Guschmer un capítulo de El buscador en red. Los tres se han visto por semanas, ya que se encuentran de gira por todo Centro y Sudamérica, pero el saludo que se dieron fue largo y cariñoso.

Las bromas no faltaron entre Natalia Ramírez y Julio César Herrera. JUAN FAUSTOS // EXPRESO

Volviendo al rojo, no es un color que les guste para decorar su hogar. Tanto Natalia como Julio César negaron tajantemente tener uno y que se lo dejan para las confesiones en las tablas teatrales. “Lo que sí tengo es un sofá, pero lo vamos a cambiar. El gato lo volvió mierda. Pero además me voy enterando de que hay tela pet-friendly y la uña no pasa. Así que estamos en esas”, dijo entre risas el actor que interpretó a Freddy en la telenovela colombiana.

Este viaje actoral, que empezó en 2020, ha tenido varias etapas. Esta es la historia de una mujer ‘hombreriega’ que se ha ido adaptando a las circunstancias que algunos asuntos de salud pública impedían. “Cuando nos enteramos de que podíamos parar, yo no estaba enterada de nada. No veo noticias, no leo periódicos, no me entero de política. Y yo solo acataba lo de los aforos, porque todos lo decían. Me vine a enterar bien de la COVID-19 cuando Colombia iba a cerrar. Teníamos tres funciones vendidas en Bogotá y nos decían que el 75 % de aforo, luego el 50 %, luego el 25 %. No lo comprendimos y tuvimos que guardar El diván dos años”.

Un diván viajero

Aunque este mueble suele ser casi inamovible y símbolo de las charlas más profundas y humanas, en sus circunstancias ha traído más risas que llantos. Y de varios países de habla hispana. “Empezamos en El Salvador. Fuimos la primera obra que abrió el Teatro Presidentes después de pandemia. Luego en Costa Rica. Y así arrancó una gira larga por México, Perú, Chile, Ecuador, Guatemala. Y la gira continúa. Este diván nos devolvió la esperanza”.

Los actores hacen un símil con sus personajes y consideran esta obra su terapia. “El teatro es una fuente tranquilizadora de pensamientos, de comunicadores con el público”, aseguró Julio César, y recuerda que en Bogotá fue uno de los primeros en abrir una sala con la mitad de la audiencia.

“El teatro es una novia que uno siempre tiene abandonada, porque uno se va a prostituirse allá, a la televisión, al cine. Y ella esperándola a uno”.

Y eso de “prostituirse” lo dijo porque acaba de salir de un reality show. El mismo en el que Natalia y Lorna participaron: MasterChef Celebrity Colombia. “No quiero adelantar mucho, no puedo decir muchas cosas, pero la verdad es que me quedaron varios platos por hacer. No hay homenaje a la gastronomía ecuatoriana”.

Natalia reafirmó que es una de las experiencias más estresantes y motivadoras que ha tenido. “Lo mejor es aprender las técnicas”.

Lorna Cepeda llegando al hotel desde Quito. JUAN FAUSTOS // EXPRESO

¿Cambio de elenco?

Como se sienten como locales en Guayaquil, el actor, amigo cercano de David Reinoso y Pancho Pinargotti, quienes lo llevaron al estadio Capwell, expresó en redes sociales su alegría por visitar la ciudad de Emelec, el “mejor equipo del país”. Y sí sabía que podía crear controversia, pero a él le gusta bromear. El fútbol es su debilidad y si Natalia no le pone un freno esta charla podía ser interminable. “No me le pregunte de fútbol que él no para y no tiene que ver con la obra”, interrumpió la actriz y productora.

“Es imposible detenerlo. Y como productora, ahora me digo que debí pensarme mejor el elenco. Ahora estoy cayendo en cuenta. Quizá un Ricardo Vélez (Mario Calderón)”, expresó muerta de risa.

Esta obra no era extraña para Natalia y conocía el talento de sus compañeros y la magia que se crea en el teatro junto a ellos. “Esto es también un homenaje a Fernando Gaitán y qué bueno trabajar con dos grandes talentos que conocen su humor”. A lo que Julio César añadió: “Esta obra es para sacar carcajadas. La vida es así. Pero en las telenovelas nos acostumbraron a que siempre hay que sufrir”.

De El diván rojo tienen siempre un consejo para quienes quieran verlo. “Les sale más barato que ir a terapia”, bromean. Luego se ponen serios y recuerdan que la temática principal de la obra es cómo darle siempre frescura al matrimonio. Ellos que llevan más de 25 años de casados con sus respectivas parejas coinciden en un punto: “Nunca hay que dejar de ser novios”.

Los reyes del streaming

Sus rostros y actuaciones siguen vigentes gracias al streaming. Yo soy Betty, la fea fue la telenovela reinante de Netflix, por más de tres años nunca salió del top latinoamericano. Esto provocó una nueva popularidad que al día de hoy los asombra. Ahora la serie está disponible en HBO.

Pero no es el único lugar donde se los puede ver. Natalia, por ejemplo, tiene casi lista la segunda temporada de Manes de Prime Video, mientras que Julio César prefiere guardar el secreto de su nuevo proyecto. “Ya se enterarán”.