Hace algo más de una década, la actriz británica Judi Dench compartió la noticia de que sufre por una enfermedad visual degenerativa. Es una degeneración macular que deriva con el tiempo en una ceguera total.

La artista, de 87 años, fue entrevistada recientemente por la BBC de Londres y ahí contó cómo se encuentra de salud. “No me quiero retirar. No estoy haciendo mucho por ahora porque no puedo ver. La cosa está mal”, contestó al comunicador Louis Theroux. Una entrevista en la que también cuenta que ya no es capaz de leer ni de escribir por sus problemas de visión.

En el adelanto del programa, que se emitirá en los primeros días de noviembre, la artista con más de seis décadas de carrera que abarca cine, teatro y televisión, compartió detalles de cómo es su día a día por la enfermedad que padece.

Narró cómo en una cena que tuvo junto a su pareja, el naturalista David Mills, este tuvo que personalmente cortar los alimentos de su plato. “Era un evento muy importante. Estaba tan oscuro que le dije David, que estaba a mi lado, ‘¿tengo algo en mi plato?’. Él dijo que sí. Yo le pregunté ‘¿Es necesario cortarlo?’. Entonces él respondió ‘Sí’. Y yo le pregunté: ‘¿Lo harías?’. Lo cortó y me entregó algo en un tenedor, y así es como lo comí”, aseveró.

Pese a este cuadro, la ganadora de un Óscar por Shakespeare enamorado, manifestó que quiere seguir actuando a pesar del avanzado estado de su degeneración macular. Recalcó estar decidida a enseñarse a sí misma una nueva forma de aprender que le permita seguir en la interpretación, en la que se apoyará de su memoria fotográfica.