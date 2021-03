Juanpa Zurita confirma su romance con Macarena Achaga

La playa de Punta Mita en la Riviera Nayarit fue el lugar escogido por el famoso youtuber Juanpa Zurita para darle la bienvenida a sus 25 años rodeado de sus padres, hermanos y novia, la argentina Macarena Achaga.

Como es costumbre, el mexicano ha estado compartiendo algunos de los mejores momentos compartidos en estos días a través de Instagram, y lo que más ha llamado la atención de sus fanáticos es que ya no esconde su amor con la también actriz.

Ambos se conocieron en las grabaciones de Luis Miguel La Serie, próxima a estrenar por Netflix, en la que Macarena se unió al elenco para darle vida a Michelle Salas, la hija de la estrella mexicana. Ninguno de los dos ha hablado al respecto, solo han ido poco a poco demostrando su amor en redes, lo primero fue hace algunas semanas cuando emprendieron un viaje a el Pico de Orizaba, la montaña más alta del país azteca, y compartieron cientos de videos y fotografías en la que confirmaron su romance.

Estados Unidos se corona como la Miss Grand Leer más

Ahora, ‘Maca’, no podía perderse la celebración por el nuevo año de su novio. Juanpa publicó unas imágenes sobre el íntimo festejo y claro que no podía faltar una romántica postal junto a su pareja.

“25! Madre mía. Oficialmente es un cuarto de siglo. Que fuerte pero que bello. Este año lo he dedicado a mi alma y cuerpo. Amistades y familia. Estoy feliz, pleno y con más ganas de vivir todo eso que aún no he hecho, rodeado de gente que amo y siempre con ustedes en el camino. Gracias por los hermosos mensajes e intenciones que recibo con mucho amor. Jamás me voy a cansar que el mejor regalo que me han dado son ustedes. Gracias por darme un motivo de existir, inspirar y siempre - siempre - elevar la barra. Por 25 años más de romper las reglas, de cambiar el juego, de ser disruptor y actuar con el corazón. Los amo!”, escribió el actor.

Por su lado, ella no le hizo una declaración de amor, pero con este posteo, confirmó lo enamorada que está.