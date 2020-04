Juan Pablo Vega y su nostálgico dembow

El cantautor colombiano Juan Pablo Vega sueña y se desprende con la música. Para él crear es un juego. Hacer canciones es como moldear con plastilina y no le importan los cánones establecidos, o más bien, los respeta pero a su manera. EXPRESIONES conversó con el músico vía telefónica desde Bogotá, Colombia. El confinamiento también es una manera de proceso creativo y Juan Pablo lo lleva bien. El darle valor a lo esencial es la enseñanza que extrae de estos días mientras promociona Dembow.

Esta canción es un híbrido entre canción pop con la esencia del reguetón, pero no suena como usted espera. No es para perrear ni mucho menos. Es una de esas canciones nostálgicas para pensar en el pasado, en un amor que no fue, en tiempos buenos que no regresarán.

Juan Pablo es un hombre ecléctico, por eso lo que canta no se encasilla más que en música alternativa. Basta con revisar su discografía: Nada personal (2013), Vicio (2016), Las olas (2017) y Conexión (2019). Baladas, pop, reggae, soul y rock son sus principales influencias. Todo siempre con un toquecito al pasado. Sus temas tienen un sonido de una vieja y buena canción, quizá atemporal.

Este 2020 ha querido jugar con la música que ha invadido su país, el reguetón. Medellín, siendo ahora la capital actual de este género, hace impensable que Colombia no sea un gran consumidor de esta música. Pero lo de Juan Pablo no es ponerle sabor a la fiesta desenfrenada. Él quiere crear otras atmósferas y con Dembow logra una máquina del tiempo. En esta entrevista da detalles de esta composición que a sus fanáticos tenía sorprendidos. Todos creían que lo verían bellaquear con mucho flow.

El reguetón no es mi género y quizá no lo haría de la forma tradicional

DEMBOW A SU ESTILO

A todos sorprendió con una canción llamada Dembow . ¿A qué se debe haber usado esta palabra tan característica del reguetón?

Se trataba de eso. De innovar. Es una palabra un poco disruptiva. Hicimos una promoción un poco confusa para que todos sintieran, de que todos creyeran de que eran un reguetón. Pude sondear la efervescencia que genera una palabra como dembow, y hay muchísimas opiniones encontradas entre quienes odian o aman el género. La idea era deconstruir algo de lo que en Colombia estamos saturados, un género que ha invadido todos los medios masivos y tradicionales. No es algo que me disgusta, pero es lo que me dio la idea de hacer algo con el dembow con una intención distinta y que no apele a la festividad. Es muy introspectivo. La escribí junto a Ulises Achi.

Pero unos días reversionó Criminal (de Natti Natasha) junto a Elsa y Elmar…

Ya venía coqueteando con el género. Sí. Pero eso hace parte de un proyecto de Warner Music, mi disquera, y consiste en tomar canciones de reguetón posicionadas y cambiarles el género y hacerles otro tipo de producción.

¿Por qué hicieron una cuenta alterna de Instagram para promocionar su música?

Se pensaba que era un proyecto paralelo. Eso en realidad es una jugada de mi equipo de redes sociales. La idea es que cada sencillo tenga su personalidad y esa cuenta tome la personalidad de cada canción que saque uno.

¿Como productor musical cómo define dembow, una palabra de jerga muy urbana?

Es un ritmo musical de muchas combinaciones, de mucha percusión.

A Dembow la definiría como una canción introspectiva y mucha acidez

COMO COMPOSITOR

❚❘ Como su música es un vaivén de géneros, también su carrera está llena de versatilidad. Su trayectoria como productor, que comenzó con el mítico Julio Reyes Copello, mientras Juan Pablo estudiaba en la Universidad de La Sabana Periodismo. Ambos trabajaron en equipo en los discos de grandes estrellas del pop latino como Ricky Martin, Alejandro Sanz, Alejandro Fernández y Marc Anthony. En solitario ha trabajado con propuestas tan diferentes entre sí como la de Esteman y la de Piso 21. Fue nominado al Grammy Latino como mejor nuevo artista y como productor del año. También compartió el crédito con Manuel Medrano, al producir el disco debut del colombiano que se llevó un gramófono en 2016.

EN LO VISUAL

❚❘ La música que sacará Juan Pablo este año será aun más experimental. Mientras prepara esos lanzamientos le pone énfasis al videoclip de su último sencillo. “Esta canción está escrita desde el ángulo o punto de vista de esa persona que no está en la fiesta, y quisiera estar ahí, no es un ‘hater’, es esa persona que se da golpes en el pecho por no haber aprovechado a ese ser que amaba y ahora no pueden estar juntos disfrutando la fiesta y de la vida de la cual está siendo testigo”, y bajo esta premisa se desarrolla el audiovisual que fue filmado por Fluxus.