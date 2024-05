Juan José Jaramillo: "Soy el primer presentador ecuatoriano Ironman"

El 25 de julio, Juan José Jaramillo cumplirá 37 años. Bromeando, dice que es bien guayaquileño. Por el trabajo de su padre, Luis Jaramillo, vivió en Chile durante casi dos años. Allá estudió el último curso de secundaria y una de las materias era teatro. Entonces no estaba en sus planes dedicarse al oficio de actor, que hoy es una de sus grandes pasiones.

En Ecuador tuvo sus primeros actuaciones sobre las tablas con el grupo Fantoche, junto a Ruth Cuello y Hugo Avilés. En la TV ha integrado elencos de espacios como 'Solteros sin compromiso', 'Archivos del destino', 'Notas de amor y odio', 'Divinas' y 'Báilalo'. También en telenovelas como 'El secreto de Toño Palomino', 'El exitoso licenciado Cardoso' y 'Fanatikda' sobresalen en su filmografía.

Polo Baquerizo,‘el eterno perdedor’ está deprimido Leer más

Lamenta que la nueva versión de 'Emergencia' no se concretara y que el seriado 'Tierra de serpientes', financiado por el Ministerio del Interior, del que se grabaron seis episodios, quedara en nada después del terremoto del 2016. Era para Fox, una cadena internacional, y dirigida por Óscar Urrutia. Ahora le cuenta a EXPRESIONES los detalles de su vida y revela que aunque está de lleno en las competencias deportivas, siempre regresa a su gran amor, la actuación. El mes de mayo lo finalizó estrenando la obra La apuesta, en la Casa de la Cultura.

Usted volvió al teatro. Es una actividad que se está retomando.

En la obra 'La apuesta', dirigida por Willy Mejía. Los protagonistas somos Valentina de Abreu y yo. Una pareja de novios hace una apuesta de poder estar solos. Ella está loca por casarse; a él no le interesa y tiene otro romance. Ya estuvimos en el teatro de la Casa de la Cultura, se darán otras funciones en otro espacio. Nos fue bien. Son 15 actores en escena, algo que no es común. Generalmente son tres o cuatro actores. Lo importante es que la actividad teatral se está retomando.

Sin embargo, en la televisión las producciones no se concretan…

En Quito grabé un piloto de una comedia con Krystel Chuchuca, Katherine Escobar y Monserrat Astudillo. El director es Peky Andino, que ha hecho telenovelas en Ecuavisa. Se dio hace un mes y medio. Me llamaron en más de una ocasión para reality shows. Las ofertas no eran para presentador (risas).

(Te invitamos a leer: Los conciertos en Ecuador para la segunda mitad del 2024)

¿No es lo suyo?

No me veo como competidor, encerrado. No es lo mío. Soy comunicador, actor y deportista. Ya estuve en 'Báilalo' de Canal Uno, que luego se convirtió en 'BLN'. No me llena. Me propusieron competir en BLN, ya no. Aquello se dio cuando estaba en 'Divinas'. Pasé esa etapa. Gracias a Dios no dependo de la TV, mi principal fuente de ingresos es el deporte. Casi todos los fines de semana se organizan eventos deportivos, soy presentador. Soy el primer presentador ecuatoriano Ironman. Por primera vez se dio una competencia en Salinas. También soy triatleta, combino ambas actividades. No hay muchos presentadores de este tipo, me abre puertas internacionales. Me dieron a entender que surgirán propuestas, tengo como reto perfeccionar mi inglés. Además trabajo mucho con las redes sociales, con marcas deportivas. En Chile estuve compitiendo con mi familia en la maratón de Santiago.

Se viene una comedia teatral llamada Familia por accidente. Una familia pierde al eje central. Se descubre que el padre ha tenido otros seres queridos que reclaman la herencia. Diego Spotorno, Fabo Doja, Kachafa, Nicole Rubira y Gino Freire son parte del elenco y la dirige Gino. Yo seré un nerd, un tipo súper introvertido, lo opuesto a mí. Se presentará en Fedenador.

Juan José

Así que compitió en familia.

Corrí 42 kilómetros. Mi papá Luis compartió conmigo y mis hermanos; con Luis en la maratón completa y Diego en la media maratón. Mi novia (Isabel) nos hizo barra. En septiembre compito en el Ironman de Maryland, Estados Unidos. Sería mi competencia más importante del año. En Brasil no pude competir porque me dio COVID, en tiempo de pandemia. Me quedé con el pasaje comprado.

¿El cine le ha sido ingrato?

De alguna u otra manera. He hecho audiciones, pero no se ha concretado. No se ha dado la oportunidad, o tal vez no he tenido los contactos. Participé en la cinta 'Retazos de vida' con Viviana Cordero. Aunque no lo crean, nunca salí porque el filme fue muy largo, cortaron mis escenas. Solamente aparecí en los créditos. Gajes del oficio. Algún día se dará.

Se viene una comedia teatral llamada 'Familia por accidente'. Una familia pierde al eje central. Se descubre que el padre ha tenido otros seres queridos que reclaman la herencia. Diego Spotorno, Fabo Doja, Kachafa, Nicole Rubira y Gino Freire son parte del elenco y la dirige Gino. Yo seré un nerd, un tipo súper introvertido, lo opuesto a mí. Se presentará en Fedenador.

Sin gusto ni olfato

Es triatleta, lo que incluye las disciplinas natación, ciclismo y correr. Aquello exige un entrenamiento muy fuerte y constante.

Me dio COVID dos veces. En 2020 en plena pandemia fue una de las ocasiones. Hasta la fecha no recupero el olfato y me complicó el sistema nervioso. Vivo con el cortisol arriba, me estreso, se me dispara. Me he hecho tratar por varios doctores, no logro oler nada. Incluso me he enfermado porque a veces no me doy cuenta de que algún alimento está dañado. Tampoco siento los sabores. La gente se me burla porque me pongo mucho desodorante y perfumes. Yo no lo siento, otros sí. Mi entrenamiento es diario. En ocasiones se entrena más, otras un poco menos. Generalmente duermo temprano. Soy súper ‘pollito’. En la alimentación soy estricto, tengo una voluntad de acero.

No todos la tienen.

No es mi caso. Mi nutricionista Jéssica Orellana me ‘saca la madre’ (risas). Además, como no siento los sabores, no me mata una hamburguesa o la comida chatarra, porque en ese sentido mi vida es medio gris. Todo tiene el mismo sabor. Me da igual, ya que por la COVID perdí el gusto. La primera vez me tumbó, tuve fiebres altas y un montón de síntomas. Pensé que la segunda vez que me enfermé me iba a volver el gusto y el olfato, pero no fue así.

"No hemos hablado de anillo ni papeles”

Con su novia ya tiene un tiempo considerable.

Estamos juntos desde hace tres años. Con Isabel no hemos descartado el matrimonio, aunque no lo hemos planteado. Está dedicada al marketing, es hermana de Rocío Maruri, quien también actúa. La conocí cuando era una de las ‘duras’ de una marca que auspiciaba obras en el teatro La Bota. Al principio no me caía bien. Yo era muy sociable; ella era muy distante y cortante con la gente que no conoce. Luego nos volvimos a ver en tiempo de pandemia. Se dio la oportunidad de salir. También es deportista, practica vóley. La relación es seria, pero no hemos hablado de anillo ni papeles. Vivimos juntos. Ninguno tiene hijos.

Ambos son muy amantes de los animales…

Así es. Son nuestras niñas. Tenemos cuatro gatas, todas ligadas. La mayor es Amapola, además están Dora, Petra y Capulí. La última es terrible, es un demonio. El que no ama a los animales, no lo entiende. Todas son recogidas de las calles. Al principio solo era Amapola, luego aparecieron las otras en época de lluvias. Incluso eran más, quisimos darlas en adopción, pero todo se complicó. Finalmente nos quedamos con cuatro. Se gasta en comida, en arena, en atención médica.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!