Juan Fernando Velasco: "Doña Fresia podrá postularse en la próxima edición"

A cuatro días de llevarse a cabo la entrega de los premios Eugenio Espejo, por parte del Presidente de la República, EXPRESIONES conversó con el Ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, acerca de la queja expresada en días anteriores por la cantante Hilda Murillo, quien a través de la Defensoría del Pueblo, solicitó una revisión del proceso de selección de los nominados a este reconocimiento en el que no consta su madre, la también cantante Fresia Saavedra.

¿Cómo toma el hecho de que la señora Murillo se haya presentado con abogados en la Defensoría del Pueblo protestando por la exclusión de su madre en los Eugenio Espejo?

Un premio inevitablemente genera una sensación de frustración entre las personas que tenían un favorito y no están dentro de los finalistas o no es la persona elegida. Es un proceso natural de todos los premios, excluyen, sacan, dejan fuera. No pueden ganar todos, está intrínseco.

¿El proceso de este año cómo lo valora?

Este año ha habido un interés mayor, además de una presencia mediática más relevante y una expectativa más amplia entre la ciudadanía. Cuando se terminó el proceso de postulación el 14 de julio, teníamos casi 200 postulados, casi el doble de lo que hubo hace dos años. Advertimos con alegría que esta edición generaría mucha expectativa y el objetivo era ese, que la gente se involucre, que hable de su favorito (a) o de quién debería llevarse este premio.

¿Y qué pasa con esa sensación de frustración de los que se quedaron fuera?

Lo que cada uno haga con esa sensación, ya depende de ella y decide hasta dónde llegar. Me parece que el solo hecho de hablar de impugnar decisiones y buscar abogados, es restarle valía a los nueve candidatos que con sobra de merecimientos integran las ternas. No creo que nadie pueda salir a decir que Patricia González, Camilo Luzuriaga, Lupe Rumazo o Sonia Manzano, no se se merecen el premio. Hay que convenir que cualquiera de los nueve candidatos en todas las ternas pueden defender su trayectoria, su postulación o su legado que hablan por sí solos.

¿Cuál es el procedimiento que se siguió para seleccionar a los nueve candidatos?

Se abre cada dos años. Es un premio que lo elige el Presidente, el procedimiento es muy sencillo, simplemente una carta dirigida al Ministro de Cultura más una hoja de vida. Cualquier persona que sentía merecer estar postulado o quería nominar a alguien, lo podìa hacer hasta el 14 de julio. Posteriormente, un comité de selección conformado por cinco delegados, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la Cancillería, de la Secretaría de Educación Superior, de la sociedad civil y del Ministerio de Cultura formaron una comisión que se juntó, revisó las postulaciones y eligió tres ternas en las categorías Cultura y Artes, Literatura y Ciencia. El Presidente de la República tomará una decisión y finalmente la anunciará el 9 de agosto que es el Día Nacional de la Cultura.

¿Entonces está descartada cualquier revisión a las nominaciones o que se detenga el evento por algún motivo?

Es un proceso que ya está en marcha, en curso y se ha hecho tal cual estaba estipulado tanto por el decreto presidencial como por los acuerdos ministeriales, plazos, procesos y acciones que están estrictamente apegadas a la norma.

¿En dos años, Doña Fresia Saavedrá puede volver a postularse?

Por supuesto, Doña Fresia podrá volver a postularse en la próxima edición sin duda alguna, como podría haberse postulado también en años anteriores. Es decir, la trayectoria que ella tiene le pudo haber permitido hacerlo muchas veces y antes también y en el futuro, por supuesto.