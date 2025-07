José Vargas: El estilista de famosas se volverá a casar, ahora en Las Vegas

El experto en belleza José Vargas (34), a quien muchos talentos de pantalla y de la música buscan para lucir regios, viajará el 13 de julio a un seminario de extensiones de cabello en Las Vegas. Serán dos días de estudio, pero el resto del tiempo lo aprovechará para recorrer la Ciudad del Pecado junto a su pareja, Adrián Alcívar (36).

La ciudad se autoproclama la Capital Mundial del Entretenimiento y es famosa por sus lujosos y amplios hoteles con casinos. La tolerancia a diversas formas de entretenimiento para adultos le ha valido el apodo de la Ciudad del Pecado. Además es popular por la facilidad para adquirir una licencia de matrimonio.

(Te invitamos a leer: Jasmine Tookes y Juan David Borrero esperan su segundo hijo)

“Conozco otros lugares de Estados Unidos, pero no Las Vegas. Mi esposo ya ha estado, así que él será mi guía turístico. Siento emoción porque todo el mundo habla de esa urbe. No soy de los que visitan los casinos para jugar, no me llaman la atención. También me da un poco de nervios, pues aunque no lo crean, no soy farrero. Tampoco me gusta la bulla. Visito estos lugares porque por mi profesión es importante actualizar mis conocimientos. Dicen que Las Vegas es la ciudad de la perdición”, comenta el estilista entre risas.

Se conocieron a través de Facebook

Los Hackers: En el programa de farándula se mantiene el show Leer más

José espera que este viaje sea no solo de trabajo, sino también de placer, pues volverá a casarse con Adrián. “Lo hemos conversado con mi esposo. Siempre me dijo que nuestro primer matrimonio debió haber sido en esa ciudad. Hace cinco años nos casó Marcela Aguiñaga, quien ahora es prefecta del Guayas. Entonces ocupaba otro cargo.

Fue una ceremonia privada. Espero que me lo proponga nuevamente y yo aceptaría encantado porque es una persona con la que he estado compartiendo 13 años”, añade.

Está muy emocionado

A pesar de que sus respectivos padres vivían muy cerca, José y Adrián no se conocían. El primer contacto se dio a través de Facebook. “Después nunca nos separamos. Yo todavía no había incursionado en la belleza. Ahora él es mi mano derecha, mi mánager, mi socio, mi cerebro y mi todo. Dejó su trabajo, era profesor de inglés. Nunca imaginamos que una minipeluquería se convertiría en el negocio familiar”.

José descubrió los anillos que llevará Adrián a Las Vegas. “Me emociono fácilmente. Pase lo que pase, que Dios nos bendiga”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!