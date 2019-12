Josabet Carchi y su pasión por el cosplay

El mundo de los noticiarios puede llegar a ser muy formal. Quienes salen en pantalla tienen que informar las noticias con mucha responsabilidad y seriedad, pero detrás de cámaras también tienen gustos y aficiones que revelan más de su personalidad.

Josabet Carchi (27) se dio a conocer en Televistazo como reportera de la sección Gente, pero en su tiempo libre y en redes sociales, su vida tiene mucho más color y dinamismo que en el plató de televisión.

Es una fan declarada de la cultura popular asiática. La música, las películas y las series de Corea del Sur, Japón y China le fascinan. También el mundo de los cómics y caricaturas occidentales. Esto la llevó a querer darle vida a los personajes que amaba y así se animó en el mundo del cosplay desde hace dos años. Ella admite que es una principiante en este hobbie que en muchas partes del planeta suele ser muy detallista y perfeccionista.

En sus palabras

¿Cómo explicaría el cosplay?

Es básicamente transformarse en un personaje sin ser actor. No es necesario. Debes tener mucho talento. Y llevas a la vida un personaje que te gusta mucho. Es hacerle un honor y lo presentamos en convenciones.

¿En cuáles has participado?

Empecé como hace dos años y he estado Budokan, una convención que se hace en Guayaquil. El primer personaje que hice fue Esmeraldas.

¿Está ligado solo con la cultura asiática?

No, puede ser con cualquier tipo de personajes, incluso con los literarios.

¿Cómo se volvió fan de la cultura pop asiática?

Todo nació desde que era pequeña. Todos crecimos viendo anime y producciones asiáticas sin saber mucho como categorizarlo. Está Mazinger, Detective Motorizado Jiban, por ejemplo. Siempre estuve rodeada de la cultura asiática, porque mis primas tienen ascendencia y también estudié kung fu un tiempo. De adolescente sufrí de ansiedad, y durante este tiempo un amigo me recomendó ciertas series para que me sienta mejor. Así conocí Boys over flowers y me enganché con los K-dramas. Además de conocer toda su música y actores.

¿Cómo se definiría?

Las personas creen que hay un estereotipo al ser fan de lo asiático. Que debes tener ciertas características, pero no necesariamente. Es solo un gusto adquirido. No me molestan las etiquetas de k-poper u otaku.

¿Qué es lo mejor que le ha dejado seguir a estas historias?

Aprender sobre la cultura, el idioma y las tradiciones. Abrimos la mente y entendemos otras costumbres e, incluso, podemos diferenciar a las personas asiáticas por su físico y saber a qué país pertenecen.

¿Cuáles son las series que la marcaron?

Mis favoritas son Boys over flowers (2009), Kill me, heal me (2015) y Gobling (2016).

¿Cuál es la mayor diferencia que encuentra entre las culturas?

Creo que los jóvenes asiáticos viven con mucha presión, incluso sucede con los artistas. Además, hay internautas que se dedican a echar odio en redes sociales. Son demasiado apegados a su cultura y hablan poco de la salud mental. Incluso el Gobierno surcoreano quiere intervenir con leyes para evitar los suicidios.

Esmeralda, personaje de la película de Disney El jorobado de Notre Dame, es su personaje femenino favorito desde la infancia. Siente que tiene mucha similitud física. CHRISTIAN VÁZCONEZ // EXPRESO

Pasión llevada a la tele

Con su trabajo como comunicadora ha podido explorar más del fanatismo por el cómic, el manga y los dramas asiáticos, los cuales tienen miles de adeptos en Ecuador.

Por eso, en un espacio de Ecuavisa.com Josabet es presentadora de El Wafle, una sección en la que se da toda la actualización de estos temas y la cobertura a convenciones y clubes de fans.

¿Qué es el Cosplay?

El arte del cosplay es tan fuerte que es considerado una subcultura. Esta necesita además de admiración por las series, películas o libros, conocimientos de diseño e interpretación de personajes.

La palabra se desprende de los vocablos ingleses ‘costume’ (disfraz) y ‘play’ (jugar). En 1997 la palabra cosplay se agregó por primera vez al diccionario.