Jorge Heredia: "Hay gente que le encantaría que yo esté embarrado"

La madrugada del viernes 10 de mayo, la policía irrumpió en una finca en el km 34 de la vía a la Costa, en la carretera que conecta Guayaquil-Salinas. En esta se desarrolló una fiesta con más de cien invitados y artistas nacionales e internacionales, en la que hubo detenidos y se encontraron armas.

Dayanara cantó en fiesta que irrumpió la policía y luego en 'En contacto' Leer más

Se confirmó que la intérprete Dayanara fue contratada para cantar, así como el doble internacional de Gilberto Santa Rosa, Luis Adolfo Lecuna. Inicialmente se creyó que era el artista boricua, pero este aclaró a través de su Instagram que se encuentra en Estados Unidos en donde tenía previsto recibir un doctorado Honoris Causa de Berklee Music College.

Las redes sociales han mencionado que el presentador del espacio de TC, 'De casa en casa', Jorge Heredia está en la lista de los convocados al comentado festejo.

Al respecto, el también conductor de 'Soy el mejor' dijo: "¿Cómo estoy en la lista de una fiesta a la que no me llegó la invitación? No puede pasar. Porque si me invitan o contratan yo voy. La gente es mala le gusta hacer leña del árbol caído, no fui a ninguna fiesta. Estoy haciendo prácticas hospitalarias, no se inventen. Por cierto no soy el único Jorge Heredia en Ecuador, conozco algunos. Hay gente que le encantaría que yo esté embarrado, pero no les daré gusto".

