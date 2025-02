Johnta queda fuera de MasterChef Celebrity Ecuador 2 y no entra en el Top 10

La competencia en MasterChef Celebrity Ecuador 2 sigue intensificándose, y en la última gala, Johnta se convirtió en el eliminado de la noche, quedándose fuera del tan ansiado Top 10. Su salida estuvo marcada por una decisión estratégica y un par de errores técnicos que le costaron su permanencia en el programa.

RELACIONADAS Mar Rendón y Johann Vera unen sus voces y estrenan canción en San Valentín

Ren Kai dice adiós tras presentar un plato “demasiado sencillo” en el reto del cuy Leer más

Johnta ya formaba parte del Top 10, pero fue obligado a cocinar nuevamente por la Flaca Guerrero, quien utilizó el "pin del chef" para bajar a dos competidores que ya estaban salvados. En esta nueva oportunidad en las cocinas, el reto de postres definió su destino en la competencia.

Su preparación, un crème brûlée de canguil, fue valorada por los jueces, pero no logró convencer del todo. La chef Irene destacó el buen sabor, aunque mencionó que parecía faltarle cocción a la masa, mientras que Carito indicó que necesitaba más tiempo de enfriado. Sin embargo, el chef Rausch aseguró que el plato no le molestaba.

En contraste, otros participantes brillaron en la prueba. Karol impresionó con su postre turco, un borek con masa filo y relleno de caramelo, obteniendo un "cachetito" de Rausch y la calificación de "plato perfecto" por parte de Irene. Shany también destacó con su bizcocho genovés con brigadeiro de café y praliné de canguil, obteniendo elogios de los jueces por su presentación y sabor.

A pesar de haber estado cerca de la victoria en varias ocasiones, Johnta no logró mantenerse en la competencia y tuvo que despedirse de las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador 2.

El Top 10 de MasterChef Celebrity Ecuador 2

El Champ

La Flaca Guerrero

Naty

Álex

Christian

Mar

Shany

Karol

Claudia

Ñusta

Johnta y Shany: una despedida especial

Al despedirse de Johnta, el chef Rausch le dijo que, si bien no ganó el reality ni logró entrar en el Top 10, él ganó en las cocinas porque se ganó el amor de Shany. A lo que Johnta respondió que, aunque probablemente él no ganó, se queda con la futura ganadora del reality, ya que todos destacan las habilidades de Shany en las cocinas. "No ganó el reality, pero se quedó con la mejor", añadió Rausch.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!