El talento nacional John Taleb, de Tres Dedos, subirá a la Quinta Vergara para participar en la competencia internacional del Festival de la Canción de Viña del Mar, Chile, en la edición 62 que está prevista a desarrollarse del 19 al 24 del próximo mes. Por la pandemia, el certamen musical más importante de Latinoamérica no se llevó a cabo durante dos años.

Nuestro representante llevará al país de la Estrella Solitaria el tema 'Lo siento' y competirá con Mila Manes ('No me haces falta'), de Argentina; el dúo Yorka ('Viento'), de Chile; Teo ('Chocolatico'), de Colombia; Zelaya ('Como puedas') de Guatemala; y Ely Blancarte ('After Party') de México.

Está previsto que John se presente el lunes 20 y miércoles 22 de febrero. Según su mánager Ronny Rodríguez, viajarán el 13 de ese mes y el retorno a Ecuador está programado para el 25. Además de ellos irán los orgullosos padres del cantante, John y Letizia, quienes se sienten muy emocionados. “Ya están comprando los pasajes y haciendo las reservas”, cuenta su hijo.

Los jueces que calificarán las intervenciones son Eduardo Fuentes, el periodista y conductor de TVN; Gonzalo Valenzuela, actor chileno y protagonista de 'Planners' de Star+, José Luis Repenning, presentador del matinal de Canal 13, Tu Día; Daniel Fuenzalida, locutor de radio Activa; Juanita Parra, baterista de la banda Los Jaivas; Nicki Nicole y Polimá Westcoast. A ellos se les sumará el jurado virtual, que a través de una app, podrá votar por su canción y artista favorito en competencia. Será transmitido por Televisión Nacional de Chile y Canal 13, mientras que la plataforma de Star+ lo emitirá a toda América Latina.

Ansioso y motivado

John, quien se siente muy emocionado, ansioso y motivado, ya tiene lista la maleta. Ahí llevará la ropa que lucirá en Viña del Mar. “Mi vestimenta será sorpresa, pero me verán en el escenario bien puesto, una gran amiga Ornella Lebed me asesora. Es una mezcla de elegante, urbano y algo casual. No todas las noches me vestiré igual, será diferente”. Mientras llega el día de competir, “estoy a full con mi vocal coach, Carmen Miranda, he bajado algunas libras para estar más guapo y me preparo en desenvolvimiento escénico”.

Opiniones

“Que siga así de natural, que no se deje llevar por la presión del escenario que todo saldrá bien, tiene mucho carisma, le deseo de verdad éxito. Seguro hará quedar bien al país”.

Gustavo Pacheco, músico

“Primero tener o llevar un buen equipo, sobre todo de Comunicación que esté atento al público de Ecuador y Chile, que trabaje con los medios, que los mantenga informados. Todos los artistas deben ser humildes y en un certamen como el de Viña del Mar aquello es muy importante. Allá todo se vuelve una familia y un compartir. Si eres exquisito no pasará nada”.

Jorge López, promotor artístico

“Tres Dedos ha tenido campañas en los últimos años exitosas, ha sabido escoger canciones que han gustado mucho. Si algo puedo aconsejar es que se presente con seguridad y sin exageraciones, viendo este evento como un peldaño más en su exitosa carrera y un trampolín hacia la internacionalización”.

Daniel Ugalde, productor musical