Johann Vera no se presentará hoy en Viña del Mar por protestas en Chile

Las manifestaciones y disturbios que azotan a Viña del Mar, en Valparaíso, Chile, ha obligado a que el famoso festival de Viña del Mar cambie su programación. El encuentro musical se inauguró la noche del domingo 23 de febrero de 2020 y para este 24 de febrero se tenía previsto que el cantante Johann Vera, representante de Ecuador, cante en el ‘monstruo’.

Sin embargo, su presentación no se podrá dar y será mañana, 25 de febrero de 2020, cuando suba a la tarima. Su segunda aparición está prevista para el jueves en la categoría de Competencia Internacional, en donde presentará la canción ‘Perdón’.

Vera se llevó tremendo susto la tarde del domingo cuando el hotel donde se hospedaba fue apedreado por encapuchados. El lobby quedó completamente destruido y los ventanales rotos, muchos de los artistas y periodistas que allí se hospedaban tuvieron que ser evacuados.

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Vera comentó que su madre, Shirley Tapia, quien lo acompañó hasta Chile estaba con los nervios de punta después de las protestas.

“Yo estaba con Ricky Martin y su equipo, me ayudaron, me calmaron y me tuvieron resguardado”, contó el guayaquileño. Sus seguidores le han mostrado su respaldo en redes sociales y espera que esté seguro.

Vera aseguró que está de acuerdo con la protesta social, pero no con la violencia, sino desde el lado del amor y la tolerancia. “Apoyo que se haga justicia, pero no sé cuáles son las maneras correctas”, agregó.