Joe Diffie, otra víctima mortal del coronavirus

El solista estadounidense de música country, Joe Diffie, murió a causa del coronavirus del tipo COVID-19. Su familia dio a conocer la noticia a través de la cuenta de Instagram del artista. Su esposa Tara Terpening Diffie, posteó un mensaje que decía: "Es con un corazón triste que tengo que publicar esto".

La estrella de 61 años, gozó de enorme popularidad en los años 90 gracias a éxitos como Home y Pickup Man que se escuchan hasta hoy.

Al cantante nacido en Tulsa lo atacó muy rápido la enfermedad, pues apenas el viernes había informado en sus redes sobre su COVID-19. Además de su esposa Tara, le sobreviven siete hijos de cuatro matrimonios.

Sus álbumes noventeros Honkey Tonk Attitude y Third Rock From the Sun, obtuvieron discos de platino. Dieciocho de los sencillos de Diffie estuvieron en los primeros 10 sitios de las listas de la música country, y cinco de ellos se colocaron en la cima de los charts.

Diffie compartió un premio Grammy a la mejor colaboración country por la canción Same Old Train con Merle Haggard, Marty Stuart y otros colegas. Su último álbum individual fue The Bluegrass Album: Homecoming, publicado en 2010.