La llegada a Ecuador de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, hizo que las miradas se concentren en Carondelet.

Su homóloga, María de Lourdes Alcívar, esposa del presidente Guillermo Lasso, fue la encargada de recibirla y compartir con ella la mayor parte de su tiempo en el país.

Como era de esperarse, aquello hizo que la imagen de ambas estuviera bajo la lupa. Y tras un análisis de los looks, Jill fue quien más llamó la atención.

Para recorrer el Palacio Presidencial eligió un vestido diseñado con un print de mariposas del diseñador americano Brandon Maxwell. No es la primera vez que elige una propuesta de él, eso no fue novedad, sino el hecho de que repitió look. Aquel diseño lo lució en una aparición que tuvo en los premios Daytime Emmy 2021.

La primera vez que usó el vestido estampado. Cortesía

Y lo interesante de esta elección es que dejó clara su postura ecoamigable. Volver a lucir una prenda en lugar de comprar algo nuevo, una práctica sostenible que encaja muy bien en el panorama actual por un consumo de moda más responsable, más aún en el contexto de la crisis derivada de la pandemia.

En un siguiente evento, donde visitó la escuela Oswaldo Guayasamín, se notó la coincidencia de las primeras damas en la elección de un look monocolor. La ecuatoriana, con un traje rojo; y la estadounidense, con uno blanco adornado con elegantes botones dorados.

Ahí volvió a destacar la esposa de Biden, al agregar a su look una chalina azul que fue un guiño a las piezas trabajadas con técnicas artesanales.

Fue así que empezó con pie derecho en su primera parada durante su gira por la región.

Y sobre todo dejó una lección de cómo la imagen y el discurso deben ir de la mano. Más aún en el escenario político. ¡A tomar nota!

Las primeras damas de EE. UU. y de Ecuador han coincidido en el tipo de vestimenta, respetando el dress code que exige el protocolo político y así mismo en tonos que nos dan a entender cuál es la relación o participación en este encuentro. En la bienvenida ambas lucieron tonos en marrón, lo que simboliza la realidad, solidez, estabilidad y seriedad, por eso es un elemento protector y algo en lo que apoyarse. Es un color familiar, fiable y responsable.

Y en el Palacio ambas lucieron tonos en azul, lo que representa libertad, lealtad, armonía, verdad y seriedad, y también está asociado al modernismo. Ya que su encuentro es para tratar temas sociales y su vestimenta tiene mucho sentido en cuanto lo que quieren comunicar y proyectar”.



Alejandra Valarezo,

asesora de imagen y maquilladora profesional