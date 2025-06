Jessie J revela que tiene cáncer y anuncia operación tras concierto en Londres

La cantante británica Jessie J ha conmovido al mundo con una sincera confesión en redes sociales: ha sido diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram el 4 de junio, la artista de 37 años explicó que ha estado sometiéndose a diversas pruebas médicas y que se someterá a una operación a finales de este mes, justo después de presentarse en el festival Summertime Ball, el 15 de junio, en el estadio de Wembley, al norte de Londres.

“Voy a desaparecer un tiempo después del Summertime Ball para operarme y volveré con pechos enormes y más música”, comentó con humor, dejando claro que, pese a la dificultad del diagnóstico, mantiene su actitud positiva.

Jessie J, originaria de Essex y conocida mundialmente por éxitos como Price Tag y Bang Bang, quiso compartir su situación como una forma de ser honesta con sus seguidores y, al mismo tiempo, solidarizarse con quienes atraviesan circunstancias similares. “El cáncer es una mierda, pero me aferro a la palabra ‘temprano’”, dijo la cantante, mostrando su resiliencia.

Una historia de lucha y transparencia que inspira

No es la primera vez que Jessie J enfrenta situaciones médicas complicadas. A los 18 años sufrió un derrame cerebral; en 2020 fue diagnosticada con el síndrome de Ménière, y en 2021 perdió al bebé que esperaba. A pesar de estas tragedias, siempre ha elegido compartir sus experiencias con apertura.

“Soy un libro abierto. Me rompe el corazón que tanta gente esté pasando por cosas similares o peores. También sé cuánto me ha ayudado compartir en el pasado con personas que me han dado amor y apoyo y también sus propias historias”, expresó.

En 2023, la artista se convirtió en madre de un niño, Sky Safir Cornish Colman, fruto de su relación con el jugador de baloncesto Chanan Safir Colman. Su maternidad le ha dado una nueva perspectiva de la vida, y su actitud ante la enfermedad refleja una mezcla de fortaleza y sensibilidad.

Entre los mensajes de apoyo recibidos, destacó el de la cantante Rita Ora, quien escribió: “Eres literalmente mi persona favorita y estoy rezando por ti para que puedas con esto. Mi madre lo tuvo y sé que la cirugía y cualquier tratamiento en este sentido son mentalmente duros, así que estoy aquí para ti”.

La comunidad artística y sus seguidores han respondido con cariño, admiración y palabras de aliento. Jessie J, lejos de ocultarse, ha optado por hacer visible su proceso, y usa su plataforma no solo para informar, sino también para conectar con otras personas en situaciones parecidas.

Su caso no solo habla del impacto del cáncer de mama en mujeres jóvenes, sino también de la importancia de la detección temprana y del poder de compartir para sanar.

