¿Por qué Jamie Foxx estuvo hospitalizado en 2023? Artista tuvo un derrame cerebral

El actor y cantante Jamie Foxx reveló detalles inéditos sobre el derrame cerebral que lo llevó al hospital en abril de 2023. En su especial de Netflix Lo que había pasado era (What Had Happened Was...), Foxx recordó que todo comenzó con un fuerte dolor de cabeza y que, antes de poder tomar una aspirina, perdió el conocimiento. “No recuerdo qué pasó en los siguientes 20 días”, admitió el actor, quien despertó en un hospital sin poder caminar y enfrentando uno de los años más difíciles de su vida.

El cantante destacó el papel de su hermana, Deidra Dixon, quien insistió en llevarlo a un hospital en Atlanta. Allí, los médicos confirmaron que una hemorragia cerebral había provocado el derrame que necesitaba intervención urgente. Aunque los especialistas no lograron determinar el origen de la hemorragia, el actor tuvo una ardua recuperación física y mental.

En el especial, Foxx combinó los momentos serios de su enfermedad con su característico sentido del humor. Entre anécdotas y reflexiones, subrayó la importancia de mantenerse positivo ante la adversidad. “Si puedo mantenerme divertido, puedo seguir vivo”, dijo.

En su especial, Foxx también abordó con humor las teorías conspirativas que surgieron tras su emergencia médica, incluyendo rumores que involucraban a Sean ‘Diddy’ Combs. “El internet decía que ‘Puffy’ estaba tratando de matarme”, bromeó Foxx, refiriéndose a las especulaciones del comediante Joe Rogan en su podcast. “Yo sé lo que están pensando, ¿Diddy? Para nada, yo siempre salía de esas fiestas temprano”.

¿De qué trata su especial de Netflix?

El especial de comedia Lo que había pasado era de Foxx se estrenó en Netflix el 10 de diciembre de 2024. En este show, Foxx regresa al stand-up para compartir anécdotas cómicas de su vida y carrera, con un estilo único que mezcla su talento actoral y musical.

Además de relatar su experiencia sobre el derrame, el artista aprovecha para desmentir rumores que circularon durante su ausencia, como los que lo daban por muerto o paralizado. También incluye momentos de comedia negra sobre otras celebridades y agradece a su familia por proteger su privacidad mientras se recuperaba.

A pesar de los desafíos, Foxx expresó gratitud hacia su equipo médico y su familia, quienes lo protegieron del escrutinio público durante su recuperación. “Atlanta me salvó la vida”, afirmó en referencia al hospital donde fue tratado.

