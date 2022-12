En una entrevista con la revista Marie Claire, la actriz Jessica Chastain dejó de lado la diplomacia y dijo: “Voy a decir algo controvertido en este momento, y me he tomado un margarita, así que nadie me detiene”, advirtió.

Eso no fue todo, después siguió disparando: “He hecho mucha prensa recientemente y mucha gente quiere hablar sobre Ucrania. Pero cuando menciono a Irán, nadie quiere hablar de eso. Ambos son importantes y merecen apoyo internacional”.

Acerca de lo que explicaría esa diferencia, reflexionó: “Creo que eso es porque la iraní es una revolución liderada por mujeres, y Ucrania es mayoritariamente gente blanca”.

Sus palabras han causado revuelo y ha recibido opiniones mixtas, más en contra, en las redes sociales.