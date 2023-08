Jennifer Lopez y Ben Affleck cumplieron su primer año de matrimonio y, el domingo 20 de agosto, la cantante de Waiting for tonight recurrió a Instagram para celebrar su amor.

“Hoy hace un año”, escribió junto con una serie de instantáneas de su boda en Georgia, antes de mostrar parte de la letra de su nueva canción, Dear Ben Part II, de su próximo álbum, This Is Me… Now.

“Sentada aquí sola/ Mirando mi anillo anillo/ Sintiéndome abrumada/ Me dan ganas de cantar cantar/ Cómo terminamos aquí/ Sin rebobinar/ Ay, Dios/ Esta es mi vida”, escribió Lopez en inglés.

Pronto se darán a conocer más detalles de esta romántica canción.