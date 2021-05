Jennifer López cortó todo vínculo con Álex Rodríguez

Cuando Jennifer López y Álex Rodríguez terminaron su compromiso recientemente, aparentemente lo hicieron en términos amistosos, pero ahora ya no están en contacto. La cantante y actriz de 51 años ha dejado su relación con Álex y se rumorea que regresará con su exprometido Ben Affleck después de varios momentos en los que se los ha visto juntos. Ahora, una fuente dice que Jennifer ha “cortado” por completo el contacto con Álex, de 45 años, y se está explicando la razón.

La noticia de que los actores de cine empezaron a coquetear, y que incluso se fueron de vacaciones a Montana, no han sido bien recibidas por el exbeisbolista. “Álex no está feliz. Definitivamente lastimó su ego”, dijo una fuente a People. Lo que también ocurre es que había la esperanza que entre JLo y Álex se mantendría la amistad, pero esto ya no será posible. Álex estaba mostrándose muy necesitado de la Diva del Bronx.

“Jennifer está contenta. Intentó durante mucho tiempo que su relación con Álex funcionara. Se siente bien por haber decidido romperla. Simplemente no confía en él y no quería perder más tiempo“, agregó la fuente. Un paparazzi se encontró con la expareja de JLo esta semana y le pidió su opinión sobre la situación e hizo muchos ademanes negativos en contra de Ben.

Se conoce también que Jennifer quedó destrozada tras la ruptura con Álex, pero ella ya tomó la decisión de seguir adelante. Hay numerosos rumores de que este le fue infiel bastantes veces y aunque hayan acabado bien parece ser que ella quedó afectada.