Jennifer Aniston pierde a su padre

La actriz estadounidense Jennifer Aniston, conocida mundialmente por la serie Friends, no pasa por un buen momento, pues su padre, John Aniston, famoso por haber sido parte del elenco de la popular telenovela Days of our lives, falleció a los 89 años.

La comediante confirmó la noticia en sus redes sociales. “Fuiste uno de los seres humanos más hermosos que he conocido”, escribió la artista.

Posteriormente añadió: “Estoy muy agradecida de que te hayas ido al cielo en paz y sin dolor. Siempre fuiste muy oportuno. Te amaré hasta el fin de los tiempos”, seguía un mensaje en el que adjuntó varias fotos junto a su papá.

El veterano actor recibió un Emmy por su trayectoria a principios de este año. Por estar indispuesto, no acudió a la gala ni pudo agradecer el reconocimiento.

Durante sus temporadas en telenovelas, abrió un restaurante en Nueva York, se divorció de su primera esposa, Nancy Dow, y se casó con la coprotagonista Sherry Rooney y se mudó a Los Ángeles.