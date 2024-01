Jeffrey Epstein: Cobain y Avicii advertían sobre pederastas en la industria

Tras la publicación del listado de personajes que entraban y participaban de actos con menores de edad en la isla 'Little St James', de propiedad de Jeffrey Epstein, por parte de la Corte de New York, las teorías sobre artistas silenciados han revivido. Este es el caso de los artistas Avicii y Kurt Cobain, en este último se reveló un video en el que denuncia los actos de Epstein en su isla.

En agosto de 1993, el programa 'Much Music' le realizó una entrevista al vocalista de Nirvana en la que habló sobre lo que pensaba sobre el medio del entretenimiento. En una parte del video, el bajista de la banda, Krist Novoselic, le menciona que "Esa es la isla, que el gobierno nos miente sobre lo que pasa allí...", a lo que Kurt le responde "Durante años, ellos han usado el 'derecho de retención' para proteger a sus amigos y los involucrados en violaciones...".

Muchas personas son parte de esta conspiración, viven aquí en Seatle en sus confortables casas Kurt Cobain

Kurt Cobain ya había hablado de la isla de Epstein en los 90s, será que no suicido sino que lo mataron??



pic.twitter.com/Uj9FUGvW8t — Ⓜ️orris (@Morris_Mty) January 4, 2024

En 2020, después de la filtración de "Lista negra", se vinculó a la ex pareja de Kurt Cobain, Courtney Love, con los supuestos abusos en la isla. A pesar de esto, su única declaración pública, en ese momento en X (antes conocido como Twitter), fue: "Estoy asustada al estar relacionada con eso. No lo conocía, nunca lo conocí, no sabía quién era...". Aunque se la ha asociado con la muerte del artista, el libro 'Who Killed Kurt Cobain?' arrojó luz sobre este tema. Los autores, Halperin y Max Wallece, afirmaron haber sido perseguidos y silenciados durante mucho tiempo por la pareja de Kurt.

Aparentemente, él coleccionó números de teléfono de celebridades. Fin. Espero que se queme en el infierno Courtney Love

OTROS ARTISTAS DE LOS QUE SE HACE TEORÍAS

Por otro lado, el grupo de hackers, tiempo atrás habría mencionado que Avicii, no se habría suicidado. Pues en unos de sus videos “For a better day” denunció el tráfico sexual, tráfico de personas y pederastia. En este video se ve a personas de poder, comprando niños y niñas. Cabe recordar que los informes forenses del DJ mencionan que el artista se suicidó con el cristal de una botella rota, en el que se habría cortado parte del cuello.

Otro de los artistas que los usuarios sospechan que fue víctima de esta élite fue Michael Jackson, el cual ya se ha confirmado en los documentos que no hay registro de que visitara la isla privada de Epstein. Además, la hermana del artista, Toya Jackson, mencionó en una entrevista que su hermano fue asesinado, lo que elevaría las sospechas.