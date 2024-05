Janann Velasco: "Quiero una oportunidad en la música a gran escala"

Hace casi dos años, la cantante Jannan Velasco (27) partió para Estados Unidos, donde vive con su esposo Kevin Alvarado (28), con quien contrajo matrimonio en 2019.

Por primera vez graba una canción romántica y un video en ese país. 'Algo diferente' es el título de la balada pop que escribió con Paúl Zumelzu apenas salió de la Unidad Educativa Informática de Portoviejo, donde estudiaba. Ya han pasado diez años. Pero ahora le da vida desde la Capital del Mundo.

Los escenarios de esta producción fueron el Puente de Brooklyn y el Central Park. La dirección estuvo a cargo de Marck Balar.

La rubia manabita que se inició en el programa 'Pequeños brillantes' a los diez años, integró la agrupación Kandela & Son y formó parte del reality 'Buscando a Sharon'. Volverá a su tierra (por breve tiempo) en julio porque extraña a su progenitora (Karina). “Yo tengo mamitis aguda”, dice entre risas.

En telenovelas también intervino en 'Tres familias' y 'Sharon'. Como solista ha lanzado las canciones 'Dile a é'l, 'Nada', 'Tan solo tú' y ahora 'Algo diferente'.

Los fines de semana en New Jersey, donde reside, se presenta en un bar restaurante llamado La mexicana, en el que interpreta diferentes géneros musicales, incluso rancheras. “Llegué a ese lugar tocando puertas. Un día en el restaurante colombiano Rancho Mateo conversé con el representante de los artistas, le expliqué que yo era cantante en Ecuador, le mostré mi material. Se dio la oportunidad, le gustó y me contrató para La mexicana. Es una puerta abierta para mostrar mi talento, tal vez ese es el camino que Dios me tiene preparado. Doy todo como si estuviera en el Madison Square Garden”.

Adaptarse a otro país no siempre es fácil...

Al principio fue difícil. Pero no me aferro a nada, apareció una oportunidad de ser teacher (profesora), saqué un certificado para ser maestra de preschool. Hablo en español e inglés. Aprendí, no es perfecto mi inglés, pero me defiendo y puedo enseñar. Entenderlo es lo más complicado por la manera tan rápida en la que lo hablan.

Aspira triunfar en Estados Unidos. Cortesía

¿Es decir, que usted ya no se ve en Ecuador?

La mayoría de la gente llega a Estados Unidos para generar dinero, ayudar a sus familiares o luchar por sus sueños. Yo quiero una oportunidad en la música a gran escala, tal vez Broadway. Todavía no he conseguido a la persona correcta ni he estado en el lugar correcto, mientras no lo haga no me moveré. Tal vez traiga a mi familia a vivir a Estados Unidos.

¿Vivió alejada de su esposo durante algún tiempo, aquello fue una prueba para la relación?

Nos va bien. Con el pasar del tiempo la relación se ha consolidado. Siempre me apoya y entiende. Ambos pusimos de nuestra parte para que mientras estuvimos distanciados, la relación funcionara. Aquello es muy importante. Siempre era una emoción vernos, máximo nos dejábamos de ver cuatro o cinco meses. Tal vez si nos hubiésemos distanciado mucho tiempo, la soledad nos habría afectado. Conozco parejas que viven separadas por muchísimos años, no creo que eso funcione. Se necesita mucha madurez y paciencia para afrontarlo.

Las tentaciones son muchas y los hombres se excusan diciendo que ellos no pueden vivir solos...

Considero que fue la mejor decisión tomada en el mejor momento de nuestras vidas. Kevin nació en Estados Unidos y trabaja como coordinador de gestión de vuelos privados.

¿Los niños llegarán pronto?

No es algo que está en mis planes, no es algo por lo que me desvivo, a pesar de que trabajo con niños y me encantan, incluso cuando canto tengo una gran conexión con ellos. Siento que hay mucho por explorar y hacer. En este país es complicado tener hijos porque no es fácil encontrar quién los cuide o dónde dejarlos. En la TV se ven casos terribles de niños que son maltratados por las personas que los atienden. Muchos padres los dejan en una guardería, nunca pasan con sus hijos porque solo trabajan. Esos chicos presentan problemas de ansiedad y de habla. Los padres no tienen tiempo de estar con ellos, son otros los que los crían. Si fuera por mi esposo ya tuviéramos cinco hijos, pero respeta mi decisión. No sería una mala madre, sino que dejaría mis planes por dedicarme a ellos.

En agosto del 2023, Janann estuvo en Ecuador, entonces vino sola. “En este viaje que haré en julio me acompañará Kevin. Permaneceré tres semanas, aprovecharé para ir a la playa. Allá en cualquier rato se arma una salida a cualquier lugar. En Estados Unidos es complicado ponerse de acuerdo porque la gente siempre está trabajando, es toda una organización para un plan pequeño. Cada quien vive su mundo y en algunos casos las distancias también son un lío. El tiempo lo es todo. Aprovecharé para comer rico. No hay chifle que iguale a los de Manabí. Extraño a mi familia, a mi mami, tengo tres hermanos, la mayor, Génesis, también es cantante”, cuenta la intérprete que llegará directamente a Portoviejo.

La ocasión anterior que visitó su tierra no se lo comunicó a su mamá porque quería darle una sorpresa. “Ya no lo haré nunca más porque ella se asustó y casi le da algo. Cuando salió de la habitación corriendo porque la llamaron, casi le da un paro, creyó que pasaba algo y se asustó. Prefiero decirle que iré. Aunque estamos en contacto siempre, ella me extraña mucho. Es mi engreída y yo soy de ella. Ha estado conmigo en las verdes y en las maduras. Soy muy agradecida con mi mami, le armaba la fiesta de cumpleaños. Me acompañaba a las audiciones, dejaba todo por estar conmigo. Por ella soy la mujer que soy, perseverante, no me rindo. Nunca digo que no puedo”.

