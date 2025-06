Janann Velasco: “Quiero cantarle a las mujeres despechadas"

En 2019, la cantante Janann Velasco y Kevin Alvarado se casaron en Ecuador. Ella dejó su tierra para seguirlo a él, cuya residencia se encuentra en Estados Unidos, por lo que el 22 de junio ella cumplirá tres años viviendo en ese país. Su divorcio está a punto de concretarse y volverá a ser una mujer libre.

Durante ese proceso conoció a su actual pareja, Carlos Navarro, y ha continuado grabando música. Acaba de lanzar Reina y está de visita en Guayaquil.

(Te invitamos a leer: Johann Vera y Christian Chávez se unen en la nueva versión de 'Clóset')

Usted se está divorciando. ¿Cómo va el proceso?

Mi abogada me ha dicho que el proceso debo hacerlo en Estados Unidos para que tenga validez a nivel mundial. Solo falta una firma. No hay hijos y todo se dio por mutuo acuerdo. Ahora las aguas ya se calmaron. Las historias que se abren con amor hay que cerrarlas con respeto. Nunca me ha gustado terminar mal en un lugar donde trabajé o pasé mucho tiempo, y en las relaciones sentimentales trato de evitar los conflictos. Tal vez el divorcio saldrá a fines de junio.

El Cuy: "Emilio Estefan es muy agradable y Gloria muy graciosa" Leer más

A veces no es posible, porque las situaciones que llevaron a que la relación termine son muy complejas.

Todo se puede. El rencor y el ego herido lo impiden. El único que nos puede ayudar para tener paz en nuestro corazón es Dios. No le guardo rencor a nadie, ni siquiera a amistades que me han traicionado o a alguien que habló mal de mí. El dolor u odio de esas personas vive dentro de ellas, no de mí.

¿Ya lo perdonó?

Sí.

Según lo que se conoce, hubo infidelidad.

Prefiero no dar detalles, pero la letra del tema Reina lo dice: ‘Hoy nació una reina que no mira para atrás. Una que ya no se humilla y no piensa regresar. Esta reina no se muere por ningún idiota ya. No te quiero ni como amigo, mentiroso y desleal. Esta hembra se respeta, no me busques nunca más’.

"Estaba enamorada hasta los huesos"

Es una canción de despecho en la que hay mucha rabia y dolor...

La escribí con el sobrino de Aladino, Marck Balar, en un momento en el que me sentía muy dolida, con rabia y con mis sueños rotos. Sentí que me moría. Lo había idealizado, pero ya no. Me siento plena. Estaba enamorada hasta los huesos. La gente me pregunta por qué no me di cuenta. Les respondo que me debieron abrir los ojos. Muchas veces los amigos no cuentan lo que saben. Me molesta cuando dicen que me casé para obtener residencia en Estados Unidos.

Nadie aprende de experiencias ajenas. Y las personas enamoradas no entienden razones. Los amigos prefieren evitar problemas.

El amor es admiración y, si se pierde, se pierde todo. El 1 de diciembre del 2023 se acabó todo, me enteré de que mi relación no era como yo pensaba.

Un tiempo vivieron a distancia: él en Estados Unidos y usted en Ecuador.

Creo que fue la rutina. Se vive en un país extraño, sin familia. A los hombres eso les da seguridad; muchas mujeres viven esa situación. Allá no se tiene ayuda de nadie. Él tenía la seguridad de que, pasara lo que pasara, íbamos a seguir juntos, que no lo iba a dejar a pesar de que tenía mis trabajos. Siempre le dije que si en algún momento consideraba que la relación no funcionaba o se acababa el amor, fuera sincero conmigo. Sin embargo, no se dio así. Me enteré porque vi unas conversaciones en un teléfono celular viejo. Así lo descubrí.

Se dieron nuevos acercamientos, le pidió perdón.

Me buscó muchas veces, creí que podía cambiar. Pero no. Tenemos cero contacto.

No hubo hijos y eso en estos casos es lo mejor…

Después del sufrimiento, agradezco a Dios haberme dado cuenta en el momento perfecto. Habíamos planificado tenerlos cuando tuviera 30 años; ahora tengo 28. Nosotros estuvimos juntos desde que yo tenía 22. Las mujeres que viven en el exterior y atraviesan por estas situaciones por la supuesta seguridad que le da su pareja, deben buscar su propio camino e independencia. La seguridad no existe.

"Soy la nueva Paquita la del Barrio"

Volvió a enamorarse. Cortesía

Hablando de su música, ¿usted les canta a las mujeres despechadas?

Reina es una mezcla de pop con regional mexicano. La canción estaba lista en octubre del año pasado, pero no la lanzaba por miedo a lo que iban a decir. La producción fue hecha en España y la voz la grabé en Estados Unidos. Tengo otros temas grabados. Uno de ellos es un cover, Cama y mesa, de Roberto Carlos. Estoy muy comprometida con mi carrera musical, ya no quiero parar, vivo de ella. Tengo más tiempo libre y cuento con mi propio estudio en mi casa. Compré los equipos necesarios. Sé a qué público dirigiré mi música.

Habla de miedo, un sentimiento que paraliza…

Me llené de valor. No iba a frenar mi carrera por miedo a los comentarios. La gente igual hablará. He aprendido a vivir con eso, pero a mi familia, sobre todo a mi mamá (Karina), les afecta.

¿Y las mujeres se han identificado con su música?

El 80 % de mis seguidores son mujeres. Cuando conté mi historia, muchas se identificaron con lo ocurrido. Quiero cantarles a las mujeres.

Es decir, una versión moderna de Paquita la del Barrio, quien se caracterizó por letras que reflejaban un empoderamiento femenino y una crítica a la cultura machista.

Soy la nueva Paquita la del Barrio. Me tuvo que pasar lo que me pasó para tenerla clara. No hay mal que por bien no venga. Nunca había sufrido por desamor. Ya no hablo por ciencia, sino por experiencia.

Usted vino a Ecuador para presentar un show con La Mofle y Sofía Caiche en el teatro.

Todo se dio porque cuando a Sofía Caiche no le salió la visa de trabajo, yo interpreté a Sofía IA en Estados Unidos. Se ofrecieron tres shows. No hubo mucho tiempo de ensayo, pero me preparé. Vi los videos de ella en sus presentaciones en Ecuador. Gracias a Dios me fue bien. En las redes sociales se hicieron comparaciones y decían que la original era mejor, pero no hago caso. Con Sofía no existen riñas. Trabajamos en un microteatro hace algún tiempo. Ella es profesional, llega y hace lo que le corresponde.

Gabriela Pazmiño Yépez se va a París con su hijo Leer más

"He sanado mi corazón"

Existe un nuevo amor en su vida...

La nueva relación con Carlos Navarro empezó de una manera muy loca, en el gimnasio. Mi novio casi nunca pasa en el lugar. Es bello. Un día mientras practicaba ejercicios, me dijo que lo ayudara promocionando en redes sociales otro de sus negocios. En menos de un mes me pidió que fuera su novia.

¿Considera que ya estaba lista para iniciar otra relación?

Sí, ya me siento liberada en muchos aspectos. He sanado mi corazón, me he enfocado en mí, sigo con mi rutina, volví a la música. Me dolió, pero no por ello voy a estar a la defensiva y pensando que me van a romper el corazón siempre. Sería no vivir, no quiero eso.

¿Tiene planificado continuar viviendo en Estados Unidos?

Hasta ahora sí. Formé mi propia banda. El 21 ofreceré un show. No he dejado de lado mis productos de belleza. Tengo mi marca, Janann Beauty.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!