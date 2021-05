Jacqueline Gaete: "Quisiera tener seis hijos"

Apenas tenía diez meses de haber alumbrado a su primer hijo, Benjamín cuando quedó embarazada del segundo, Martín, quien nació el pasado 12 de mayo. Jacqueline Gaete (35), de origen chileno, vivió una dura experiencia porque antes de dar a luz le dio COVID-19.

Es comunicadora y fue competidora del reality 'Calle 7'. Está casada con el ecuatoriano Andrés Garcerant, el padre de sus pequeños.

Usted no esperó mucho y la cigüeña la volvió a visitar…

(Risas) Si se pudiera tendría más niños enseguida, pero es importante considerar lo económico, la pandemia… Aunque quería los hijos seguidos, no esperaba que fuera tan rápido. No me estaba cuidando mucho, así que podía pasar. Me gustaría tener seis.

En estos tiempos no hay bolsillo que resista seis hijos…

Lo sé. No me daría el cuerpo ni el bolsillo. Tengo que esperar para tener otro porque el desgaste físico es muy fuerte. En mi caso, lo más complicado ha sido la lactancia porque sigo dándole el pecho al mayor y no es el momento indicado para quitárselo. Si lo hago, le darían celos.

Soy una fuente inagotable de leche materna. Los senos me han crecido mucho y están muy sensibles, por ello duele bastante esa parte de mi cuerpo. Quisiera la nena, aunque nadie nos garantiza que el tercero sea niña (risas).

¿Proviene de una familia grande?

Mi familia es pequeña, solo tengo un hermano, Jorge, quien vive en Chile. Me encantan las familias grandes, la mesa llena para compartir y que se junten en las fiestas. Con mucha gente es diferente, existe otro ambiente.

¿Fueron embarazos similares o muy distintos?

No hubo mayores inconvenientes. Lo diferente fue que Benjamín llegó a la semana 34, prematuro; mientras que Martín a la semana 39. En ambos casos hice mi vida normal. Ahora tenía solo barriga, no subí de peso, a pesar de que como mucho. Tengo tendencia a engordar, pero la lactancia ayuda a que no suceda.

¿Con su segundo hijo le dio COVID-19?

Me dio en abril del 2021. Lo pasé pésimo. Mi hijo Benjamín fue el primero en caer, luego nos dio a mi esposo y a mí. Los resultados negativos me los dieron dos días antes de dar a luz a Martín. Me sentía súper mal. Debía nacer el 10 de mayo y lo aplazaron para el 12. Ingresar a un quirófano era un riesgo en ese estado.

Ahora ya me siento bien, pero viví momentos de mucha angustia. A esa altura de un embarazo es terrible. No es lo mismo contagiarse al final que al inicio. No paraba de llorar cuando las pruebas salieron negativas, ya lo había superado. Tuve que ser positiva para vencer la enfermedad.

Nos recomendaron mantener las distancias y dormir separados en nuestra propia casa. Cada quien tiene una carga viral diferente. Mi mamá (Telva) se contagió en Chile, pero gracias a Dios no se complicó. Allá se cuidan mucho. Iba a venir, pero cerraron las fronteras.

Alejada de la TV, se mueve mucho en las redes sociales…

Estoy con Layla Torres y Romina Calderón en el reality 'Mamá mía' por YouTube, que sale los miércoles a las 20:00. Todas ya dimos a luz. La idea era exponer nuestra etapa de embarazo y mostrar lo que hay detrás de ser mamás, para que las seguidoras se identifiquen con nosotras.

Lo hemos conseguido, porque el programa ha generado mucha expectativa, no hemos parado. Queríamos darnos un descanso para organizarnos con nuestros niños, pero no se ha podido.

Para un reality se necesita de mucho material, son horas de grabación. Si pautan más marcas, seguiremos de largo. Es un proyecto de la productora Stefanía Araujo. Cuento con un trabajo fijo, ahora estoy con permiso materno. Además tengo el emprendimiento Soy mamá unboxing, cajitas con detalles para el recién nacido y para nosotras.

Mi esposo abrió un gimnasio al sur de la ciudad. A este negocio le tocó duro por la pandemia. Siempre he trabajado con marcas, mi cuenta en Instagram es muy familiar y mi otro espacio 'Soy mamá' (también en redes) está stand by.

En estos momentos, organizarse debe ser su prioridad…

Así es. No he podido seguir con 'Soy mamá' porque todavía tengo que organizarme con los bebés. Tal vez lo haga con la productora de 'Mamá Mía'. Martín está recién nacido y en un proceso de adaptación. Mis hijos no son llorones y yo no soy de dormir mucho, así me acueste tarde.

Tampoco soy de dormir siestas porque si lo hago, despierto con dolor de cabeza, no funciono. Aprovecho los momentos libres para mis asuntos. No tengo una persona que me ayude, a veces por ello me vuelvo loca (risas).

En estos casos, las mamás son una ayuda muy valiosa.

Mi mamá me ha hecho mucha falta. La otra vez estuvo un mes y me dio la mano en todo. Simplemente ahora no pudo venir. Soñé toda mi vida con ser madre. Yo quería tener hijos a los 24 o 25 años, pero creo que la edad a la que los he tenido ha sido la ideal, porque he podido hacer lo que he querido.

Viví mis etapas como corresponden. Siempre dije que iba a trabajar lo necesario, para cuando los hijos lleguen poder dedicarles tiempo.

¿Usted permanecerá indefinidamente en Ecuador?

Desde hace ocho años vivo en este país. Me siento agradecida por la acogida que me han dado, no puedo quejarme. Vine por el reality 'Calle 7' y solo por tres meses. De ahí fui a 'Apuesto por ti'. Me quedé porque decidí estudiar Comunicación Escénica en la Universidad Casa Grande. Después surgieron otros proyectos. Todo se ha dado para que permanezca en Ecuador, porque luego de 'Apuesto por ti' pensaba regresar a Chile.

¿Entonces no volverá a su tierra con esposo e hijos ecuatorianos?

Vivo el día a día, no me aferro a algo o a lo material. Por ahora estoy acá. Si debo moverme, lo haría sin problemas. Vine a Ecuador porque me ofrecieron un buen contrato. Así pensamos mi esposo y yo. Él tiene familia en Estados Unidos. Ellos sueñan con que viajemos allá.