Liz Valarezo: "En la casa soy un superhéroe"

Es la imagen de noticias de Teleamazonas. Aquello no se ha dado de la noche a la mañana. La comunicadora Liz Valarezo (43) tiene 19 años en el ‘Lindo Canal’ y se ha posicionado como presentadora de '24 horas en la comunidad' y la emisión central de las 13:25 y entrevistadora de 'Los desayunos de 24 horas'.

La mamá de Emilio Pinargote ya se encuentra en casa tras caída Leer más

Sin embargo, su vida no gira solo en torno al trabajo. Está casada con Christian Chérrez y tiene un hijo, Samuel, que la próxima semana cumplirá seis años. En 2021 desea nuevamente quedar en estado. “Cuando mi jefe (Carlos Castañeda) lea esta nota, se va a morir”, dice entre risas.

¿Ya es hora de volver a ser madre?

El 12 de octubre cumpliré nueve años de casada. Antes del matrimonio quería tres hijos, porque soy la segunda de cuatro hermanos. Al inicio nos preocupamos por acoplarnos como pareja, conocernos más, viajamos… Cuando quise ser mamá se presentaron inconvenientes, porque tenía miomas en el útero, debí operarme. Después de un tiempo, más del que pensamos, llegó Samuel.

Ahora mi hijo quiere un hermano, lo pide con insistencia. Por la pandemia no comparte con otros niños, no ve a sus amigos. Es un tema recurrente los siete días a la semana y las 24 horas del día. Christian me dice que nos animemos y el ginecólogo también me dice que me lance ya. Me da miedo porque tengo 43 años. Tal vez ya no será su compañero de juegos por la diferencia de edad, pero en la adolescencia eso no cuenta y lo sé por experiencia propia.

Seguramente el encierro ha contribuido a que se sienta solo.

Me dice que se siente así. Yo le respondo que sus padres juegan con él, pero para Samuel no es lo mismo. Sus compañeros tienen hermanos y sus primos también. Se da cuenta de que existe una situación distinta. Ahora sí me planteo otro hijo. Si Dios quiere que tenga un hermano, lo tendrá; si no, sus primos crecerán como hermanos. Mi esposo desea una niña. Con Christian estamos en la misma sintonía. Es este año o no lo es. Confío en Dios y sus planes siempre son perfectos. Todas las noches lo pongo en sus manos.

¿Pero se siente presionada?

No me siento así. Yo tengo tres hermanos varones, Javier, Bolívar y Fabricio, soy la única mujer. Una de mis cuñadas está embarazada y otra acaba de alumbrar. Samuel me pregunta si es por la pandemia que no ha podido tener un hermano y si después de que termine llegará un bebé. Me da pena. Es un niño que se ha criado entre adultos, es un viejo en cuerpo de niño y razona muy bien. A Samuel le gustan los niños. Con crisis sanitaria o sin ella lo habría pedido.

Eduardo Andrade: "Aún no sé si estaré en la nueva temporada de 'Combate Guatemala' Leer más

Si el bebé llega no tendrá que lidiar con los típicos celos infantiles.

Aunque no parezca, Samuel es celoso porque es el nieto mayor. Le tocará adaptarse.

¿La cogería como nueva un embarazo?

Es un trabajo en equipo, el peso no solo cae en la mamá, el padre tiene que estar presente y ser un apoyo. Ahora que tengo sobrinos chiquitos, me da miedo cargarlos y creo que ya he perdido la práctica. Pero los bebés no vienen con un manual. Hay que ponerle corazón, se hace todo instintivamente.

A usted se la ve como pez en el agua en el informativo. ¿Así también se desempeña como ama de casa? ¿O en esas tareas se queda de año?

(Risas) Yo lavo perfectamente los platos y mi esposo cocina delicioso. Tengo una persona que me ayuda. Los fines de semana, Christian se mete en la cocina. Le encanta y a mí me encanta. Se esmera, es muy detallista y disfruta preparar platillos.

Pero cuando toca meterse en la cocina, toca…

No me muero de hambre, pero sinceramente no es mi fuerte; aunque cuando me toca, me toca. En la pandemia debí hacerlo, tuve que prepararle la torta de cumpleaños a mi esposo. Soy temática del orden y él es igualito. Me gusta que todo esté en su lugar, no soy de guardar objetos viejos o de los que no se usan.

Pronto cumplirá 9 años de matrimonio. ¿Cómo ha logrado esa estabilidad?

Como en cualquier relación existen diferencias, pero más allá de eso, hemos caminado juntos. Tenemos un proyecto de vida. Mi esposo me conoció como reportera, sabe cuál es mi ritmo de trabajo. Hay confianza y respeto. Mantenemos una relación bonita y no hay día que no me ría con él. Son nueve años que se me han pasado rapidísimo.

Pero seguramente algo de él la saca de casillas…

Soy puntual, mi esposo no lo es. Siempre le digo que por qué cree que lo tienen que esperar. Para remate, si vamos tarde, maneja despacio. En eso no lo he podido cambiar. Ahí lo quiero ahorcar. En ese sentido es más relajado.

Usted ‘tendrá lo suyo’.

Dice que me irrito con facilidad y que por qué se arma una pelea de algo que no vale la pena. Cuando vamos a una reunión, yo estoy lista primero, Christian se demora más. Ahí me enojo, aunque con el tiempo aprendes a manejar mejor aquello.

¿Siempre se imaginó como periodista o soñaba con otro oficio?

Desde niña jugué a la TV, pero jugué a todo. Fui María Rosa en la época de su popular espacio de cocina que emitía Ecuavisa, luego hacía un programa concurso. Estudié Físico-Matemático en el colegio María Auxiliadora, era muy buena con los números. Mi familia creía que iba a ser una economista genial. Pero no era lo mío, siempre he sido extrovertida y tengo la vocación para ayudar.

Ahora su imagen está más posicionada.

Creo que porque desde hace tres años estoy también en otro rol con el espacio de entrevistas y de opinión ('Los desayunos de 24 horas'). Por ello se nota más el crecimiento. He hecho de todo. He sido reportera, presentadora, entrevistadora y he estado en las diferentes emisiones, incluso en la dominical, y horarios del canal. Estuve a las 06:00, pero me cambiaron después de que fui mamá. Amo lo que hago.

Antes alternaba el periodismo con las relaciones públicas. Ahora mi hijo me necesita más, ya inició primaria. Se vive una situación complicada con la pandemia y debo estar pendiente del manejo de sus emociones. Soy su compañera de juego, me convierto en Batman, Power Ranger o en el Hombre Araña. En la casa soy un superhéroe. He hecho un alto a otras actividades, una de ellas la radio.

Su canal denuncia casos de corrupción. ¿Usted se ha visto afectada de alguna manera con amenazas o insultos?

No me han amenazado, pero con las redes sociales nunca falta un comentario desatinado. A veces me ha afectado algo que dicen, pero luego lo analizo y no permito que me dañen porque sé que estoy haciendo bien mi trabajo. Creo que cuando eres periodista se tiene la esencia, independientemente del lugar en el que se esté. Llevas por dentro esa pasión. En cualquier sitio sería cauta. Las condiciones cambian cuando eres madre porque sabes que alguien te espera en casa.

A pesar de todo, se da su tiempo para las redes sociales.

Con Elsy Vallarino presento el espacio 'Juntas desde casa', los lunes a las 20:30, por Facebook y YouTube. Nació durante la crisis sanitaria. Tratamos temas de interés para las mujeres. Quisiera lanzar un emprendimiento, tengo un proyecto estancado. Aplaudo a la gente valiente que, de lo negativo, se abrió camino.

Liz se inició como productora de campo en 'El Show de Bernard', de Ecuavisa, en 1997. En esa cadena también hizo prácticas en noticias.

En 1998 ingresó a TC con Carlos Vera, a quien conoció cuando dio una charla en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Un día la llamó para formar parte del staff de reporteros. Pero el comunicador manabita solamente estuvo un mes como director de noticias. Sin embargo, ella se quedó por dos años.

Cuando salió de TC, volvió a Ecuavisa en el 2000. En 2002 ingresó a Teleamazonas. Entonces aceptó la oferta que le hacían por segunda ocasión.