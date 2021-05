Eduardo Andrade: "Aún no sé si estaré en la nueva temporada de 'Combate Guatemala'

El presentador Eduardo Andrade sigue trabajando con normalidad en el reality 'Combate Guatemala', que emite Canal 3. Los directivos de la empresa televisiva se reunieron con sus abogados, tras la polémica que se dio debido a que el exconcursante Jorge Cisneros, conocido como el 'Tigre', recibió una descarga eléctrica durante un juego y por ello este procedió legalmente.

“Estamos tranquilos. Nos han dicho que ese asunto no procede porque no hay un fundamento real. Ese juego ya se lo ha hecho en otras ocasiones y nunca ocurrió nada. No se puede responsabilizar a un grupo como de diez personas por un intento de asesinato. Los que están detrás de esto tienen otros intereses, han llamado a los medios ecuatorianos para que los entrevisten, buscan hacerse notar”, dice.

Mientras este conflicto legal se resuelve, Eduardo sigue con sus actividades. Tiene previsto volver a Ecuador en los próximos días. Además, el 4 de junio viajará a Miami, Estados Unidos, para vacunarse contra el coronavirus.

“Me aplicarán la primera dosis, luego deberé volver por la segunda. Lo hago porque viajo con frecuencia, vivo en aviones y aeropuertos, por mi trabajo tengo contacto con mucha gente. No me queda de otra”, cuenta el presentador, quien se contagió del virus en mayo del 2020.

El 17 de junio terminará la temporada de 'Combate Guatemala' y el 21 de ese mismo mes se iniciará la otra. "Aún no sé si estaré", añade.