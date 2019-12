Jacqueline Gaete: “En esta Navidad, más que pedir debo agradecer”

Han pasado siete años desde que Jacqueline Gaete (34) conoció la fama. Fue en su natal Santiago de Chile cuando se convirtió en la campeona del reality de competencia Calle 7. TC, canal que tenía la franquicia en Ecuador y emitía el programa con competidores locales, decidió traerla por tres meses e incorporarla a ese espacio. Así empezó una nueva etapa. Encontró al amor de su vida, Andrés Garcerant, se casó hace unos días y se convirtió en mamá de Benjamín, un bebé de dos meses.

Esta es su primera Navidad como mujer casada y como madre. Sobre eso conversó con EXPRESIONES.

Navidad se adelantó con dos regalos muy especiales, su bebé y su boda. ¿Era lo que había esperado?

Siempre mentalicé ser mamá. Me decía que no me iría de este mundo sin ser madre y más que un matrimonio, lo que tengo es una familia. Es importante para mí casarme porque encierra todo eso. Independientemente de haberlo hecho por el civil, mi deseo es casarme ante los ojos de Dios. Pensamos hacerlo en 2020.

¿Qué los llevó a casarse en este momento y no antes de tener a Benjamín?

Siempre lo conversamos, pero Benjamín se adelantó a los planes. Llegó de manera inesperada, tuve que posponer el matrimonio porque no quise casarme embarazada. El embarazo me provocó mucho sueño y no quería hacer nada. Andrés me dio la sorpresa de la llegada de mi mamá para la boda civil. Estuvo también para el nacimiento del bebé.

Con tantas novedades, ¿qué regalo espera en esta Navidad?

Me siento más regalada y cumplida que nunca con mi bebé, mi matrimonio y con todo el amor que estamos sintiendo ahora. El ambiente es perfecto para nosotros. Más que pedir, debo agradecer.