Es un hecho. Jaafar Jackson asumirá el papel del difunto Michael Jackson en la próxima película biográfica de Antoine Fuqua, titulada Michael.

El actor de 26 años es en realidad sobrino del fallecido cantante. “Jaafar encarna a mi hijo. Es tan maravilloso verlo continuar con el legado de artistas e intérpretes de Jackson”, dijo Katherine Jackson, la madre de Michael, en un comunicado sobre el casting.

Jaafar compartió un primer vistazo de él en los ensayos como Michael en Twitter.

“Conocí a Jaafar hace más de dos años y quedé impresionado por la forma en que personifica orgánicamente el espíritu y la personalidad de Michael”, agregó el productor Graham King. “Fue algo tan poderoso que incluso después de realizar una búsqueda mundial, quedó claro que él es la única persona que asumirá este papel. Estoy más que encantado de que se haya unido para interpretar a su tío y no puedo esperar a que el mundo lo vea en la pantalla grande como Michael Jackson”.

“Es increíblemente emocionante ver a Jaafar darle vida al mítico MJ”, agregó Antoine. “Hubo una conexión tan espiritual cuando conocí a Jaafar, quien tiene una habilidad natural para emular al cantante y una gran química con la cámara”.

Jaafar es hijo del hermano de Michael, Jermaine Jackson, quien también fue miembro de The Jackson 5. Lanzó una canción propia en YouTube hace tres años llamada Got me singing.