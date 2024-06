J Balvin regresa a la música con todas las de ley

La ausencia de J Balvin con nuevos temas musicales sin duda se ha sentido en la industria musical latinoamericana. El reguetonero, intérprete de éxitos como 'Mi gente', 'Qué más pues?' y 'La canción' había tomado un descanso de tres años en su carrera, el cual concluye este año con el lanzamiento de 'Polvo de tu vida', un sencillo en colaboración con el también reguetonero y amigo cercano Chencho Corleone.

Balvin explicó que “necesitaba ese respiro” para ofrecer a su público material que valiera la pena escuchar. “Me tomé un tiempo delicioso para mí, para reconectarme, reinventarme y reconectar también con mis fans y con las nuevas generaciones,“ comentó.

Además, el colombiano reveló a la cadena de radio Los 40 que su próximo álbum está listo para su lanzamiento, el cual parece que llegará antes de lo esperado. “Hoy entregué la portada. Hoy, te lo juro,“ dijo entre risas.

El sencillo, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, ocupa el puesto número 30 en tendencias musicales en YouTube y se ha posicionado en el segundo lugar de lanzamientos favoritos de la música latina de Billboard, justo por debajo de 'Sorry 4 that much', de Feid.

Recibe el éxito desde la tranquilidad

Balvin espera las reacciones de sus fans a este tema desde la comodidad de su hogar, donde ha vuelto para compartir con su pequeño hijo, con quien publica enternecedoras fotos en redes sociales. “Me volví a encontrar con mi parcero favorito,“ escribe el artista para sus seguidores.

Después de culminar su gira 'Qué ganas de volver a verte', el músico oriundo de Medellín recorre las calles de Nueva York, con saludos y una amplia sonrisa para quien tenga la suerte de encontrárselo durante una de sus actividades diarias. “Buenos días y buenas vibras para todo el mundo. En alta siempre, no le bajen, “expresó, dando por sentado una nueva era en su vida personal y artística.

J Balvin compartiendo momentos con su hijo. Instagram: @jbalvin

