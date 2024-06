Celine Dion: “Voy a volver a los escenarios, incluso si tengo que gatear”

El estado de salud de Celine Dion llama la atención desde que reveló en 2022 la condición que padece y le causa varias limitaciones en su vida cotidiana. Se trata de una rara enfermedad neurológica conocida como el síndrome de la persona rígida, un raro desorden que afecta al sistema nervioso central, lo que produce rigidez muscular que empeora gradualmente y causa dolorosos espasmos musculares.

Para su carrera en la música puede resultar una verdadera complicación, puesto que estas contracciones pueden generarse por estímulos externos como el ruido y el estrés emocional. Subirse a un escenario con esta condición puede resultar contraproducente y la intérprete de 'My heart will go on lo sabe'.

En un diálogo con NBC, la canadiense detalló que estos episodios son “como si alguien te estuviera estrangulando. No puedes bajar ni subir (el tono)”, explica sobre su experiencia que, en realidad, ha batallado en silencio hace más de 17 años.

“Tuve que criar a mis hijos, tuve que esconderme. Tenía que intentar ser un héroe, mientras sentía que mi cuerpo me abandonaba. (Estaba) aferrándome a mis propios sueños”, comentó la estrella. Sin embargo, este año dio a conocer que no se rendirá y que regresará a los escenarios, contra viento y marea.

“Voy a volver a los escenarios, incluso si tengo que gatear. Incluso si tengo que hablar con mis manos, lo haré”, dijo Dion, de 56 años. También dio a conocer que este año llegará su más reciente producción Yo soy: Celine Dion un documental que estrena este 25 de junio en la plataforma Amazon Prime.

“Yo soy Celine Dion, porque hoy mi voz será escuchada por primera vez, no porque tenga que hacerlo, o porque necesite hacerlo. Sino porque quiero y me hace falta esto”, concluye la ganadora del Grammy.

