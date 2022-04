Luego de que se diera a conocer que J Balvin se presentaría el 16 de junio en Quito y que cantaría gratis en Machala por el festejo de los 198 años de cantonización, sorpresivamente el cantante anunció a través de su cuenta de Instagram que su gira mundial Jose Tour 2022 queda cancelada. Sin embargo esto no afecta a sus presentaciones en Ecuador. En una segunda versión de su comunicado aclaró que solo es en Estados Unidos.

El motivo de esta decisión es por las restricciones y asuntos de logística que aún siguen habiendo para los shows musicales por el COVID.

Con una foto de él parado en un escenario, escribió un texto dedicado a su fans en el que les pide perdón por la decisión tomada. “....El Covid-19 ha causado unos desafíos de producción imprevistos que no me permitirán mantener mi promesa de darles el mejor espectáculo posible. Ustedes merecen lo mejor, así que he tomado la difícil decisión de posponer la gira. Mi equipo continúa trabajando con cada uno de los detalles y les daremos las nuevas fechas dentro de unas semanas” dice una parte.

La publicación inmediatamente se llenó de comentarios de sus fanáticos así como de colegas deseándole lo mejor y enviándole buenas energías para lo que viene.

La modificación en el post asombró a sus fanáticos en Ecuador, quienes ya están comprando las entradas en los puntos físicos autorizados. "Spot Y Midas Producciones, tiene el agrado de informarles a todos los fanáticos de JBalvin que sus presentaciones están confirmadas en la ciudad de Quito y Machala en Ecuador, que lo que se cancelo es su gira en Estados Unidos".

Los puntos de venta habilitados se encuentran en los centros comerciales CCI, Condado, Scala y Recreo en las islas de feelthetickets o a través de la web en: www.feelthetickets.com