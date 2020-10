Israel Brito: "No voy a lanzar una canción solo para estar vigente"

Israel Brito no quiso que octubre, el mes del pasillo, pasara desapercibido. Por ello organizó Canto mestizo, un concierto virtual desde su casa, para invitar a la gente a que pase un momento especial e íntimo, escuchando y cantando los mejores temas de este género musical.

En entrevista con EXPRESIONES, el artista asegura que la noche de hoy será mágica pues le da la posibilidad de jugar de otra forma con el público. “En mi caso personal me siento muy cómodo con el formato digital, yo amo estar en la casa, me encanta estar en el estudio de grabación. Es para mí un tema de hábitat, me da una seguridad extra, una comodidad especial que no la encuentras todo el tiempo”, resalta.

Al preguntarle si considera que ahora los conciertos en vivo y los lives desde distintas plataformas se van a fusionar, incluso cuando la situación actual del mundo permita volver a asistir a espacios físicos, piensa que sí, ya que con esta combinación, la gente va a poder disfrutar de otro tipo de estética, sonoridades y de experiencia.

¿Qué sigue en la carrera de Israel? Durante la pandemia no hizo música para él, sino para otros artistas. Revela que el próximo año “voy a decidir hacia dónde van las balas por todo lo sucedido y cosas antes, con respecto a la música. He preferido mantener silencio, no quiero lanzar una canción solo para estar vigente y hacer bulla, no es mi objetivo. Quiero que nazca de la verdad, de algo que necesito decir y sonar. Será un momento nada más, un tiempo para coger viada”, recalca.

Junta con otros artistas

Intentando llevar un mensaje a la gente, hizo una colaboración “muy chévere” con varios artistas entre los que estuvieron Gerardo Mejía, AU-D, Juan Fernando Velasco, Paulina Tamayo y Marqués en el tema 'Nos levantaremos', compuesto por este último.

Israel también participó en una versión de 'Resistiré', que se puso muy de moda en España en estos últimos meses. Lo especial aquí fue que quienes lo interpretaron fueron médicos y otros actores de la salud, siendo él el único profesional.

Una enseñanza para todos

Con la palabra resiliencia, el cantante ambateño resume las enseñanzas que le ha dejado este año tan extraño para todos. Cree que la posibilidad de reinventarse, de trabajar con los insumos que la vida entrega a cada persona, que no son siempre los esperados, hará una sociedad más fuerte.

Y hablando de los aprendizajes que se ha llevado la industria musical local, añade que seguramente muchos artistas pusieron manos a la obra para sacarle ventaja a todas las herramientas, en especial las vitrinas digitales, que los ayudan a conectarse con su público. Un momento para prepararse de manera exhaustiva, asegura Israel Brito.