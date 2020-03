Isaac Delgado, el nuevo presentador de RTS, se confiesa picado

Tras la salida de Soledad Barberán de 'El club de la mañana', de RTS, se dio el ingreso de Isaac Delgado, quien aparenta menos edad de la que tiene (28). Es reportero y presentador del programa. Antes fue reportero de BLN, toca violín y le encantan los deportes, especialmente el fútbol y la natación. Además se dedica a los bienes raíces.

De un reality y de la farándula a una revista matinal…

Este año esperaba cambios en mi vida. Estuve en un reality y he hecho farándula. No fui competidor porque según dijeron no daba el perfil, además jugando pelota me fisuré el peroné de la pierna izquierda. Me encanta la competencia en cualquier ámbito de la vida, ya sea en lo laboral, en los estudios… Es una etapa que me salté, era la voluntad de Dios.

¿Cómo se dio ese ingreso?

Dejé carpeta en el canal, trabajaba en Central de radio, y luego me llamaron como invitado del segmento Juego de panas de El club. Consideré que esa era mi oportunidad. Le puse fe y tuve la convicción de que me iba a quedar.

¿Le serruchó el piso a Soledad Barberán?

¡Nooo le serruché el piso a nadie!, lo único que hice fue brindarme, decir soy Isaac Delgado, si algún momento de la vida solicitan mis servicios estoy aquí, nada más. Cuando yo llegué ya había pasado lo de Soledad.

El violín es un instrumento que no es sencillo tocar y usted lo hace...

De los 12 a 17 años estudié violín, hay que practicar mucho y mi mamá me obligó. No era algo que me llamaba la atención, prefería los instrumentos de viento. No faltaba los que creían que no iba a poder, pero soy picado, me pico fácilmente, no me dejo. Fui alumno y di hasta clases. Ahora lo hago de manera eventual. Mi cabeza está centrada en la Comunicación, si yo no era futbolista, tenía que trabajar en un medio de comunicación. Ese era mi plan de vida. Lo que me encanta es entretener. Dejé mi sueño de ser futbolista porque me lesioné. Jugaba desde los 8 años.

¿Se cree guapo?

No me considero pintero, hay personas como Brad Pitt que lo son. Soy normalito, no me echaré flores, es mejor no creerse.

La pinta y que trabaje en la televisión son un gancho para atraer a las mujeres...

Es cierto. Pero no tengo novia, soy soltero y sin compromiso, porque estoy centrado en ser yo. Primero yo, segundo yo y tercero yo, aunque suene egoísta, cuando nos amarramos dependemos de esa persona.

¿Tal vez no se ha enamorado?

Sostuve una relación cuando tenía 20 o 22 años. Fue mi primera y única novia. A una relación hay que darle tiempo y prefiero que el tiempo sea para mí, también se invierte dinero. No pienso casarme, no lo veo cercano, tampoco los hijos. No me importa lo que digan. En ocasiones la gente piensa mal de los que somos solteros, soy cristiano evangélico y tengo valores.

¿Qué es lo peor que se ha dicho de usted?

Tal vez cuestionaron mi ingreso al programa. Pero primero tienen que conocer a la persona, nunca juzgar al libro por la portada, hay que leerlo. Muchos creen que soy antipático, no es así.