Isaac Delgado: Su padre en cuidados intensivos, pero sin un diagnóstico

Me pica la lengua. El presentador de RTS pide oraciones para su papá. Además La Suka llega a los 30

En días pasados, EXPRESIONES comentó que el estado de salud de Carlos Julio Delgado, papá de Isaac Delgado, era delicado. Según el presentador de RTS, está “en UCI, estable, pero sin diagnóstico”.

Al principio se creyó que era un infarto cerebral, lo que se descartó. Luego presentó lagunas mentales y se ha considerado que algún virus o bacteria lo ha afectado. Su sistema inmune se ha debilitado. Era necesario que sea trasladado a una clínica para recibir una mejor atención médica, ya que en el hospital nada estaba claro desde hace semanas. Todo ha generado muchos gastos.

El presentador de 'Noticias de la mañana', de RTS, expresó en sus redes sociales: “Aunque no lo he demostrado, han sido días durísimos en muchos aspectos de mi vida; soy humano y también me quiebro, pero confío que todo tendrá un propósito”.

En ese mismo mensaje Isaac le dijo a Don Carlos Julio: “Papá, te vi en UCI, pero Dios te volverá a levantar, renovará tu vida y serás un testimonio vivo de lo que Él hizo en ti. Con más fuerza, más energía, más alegría y locuras como siempre te caracterizó. Dios tiene el control”.

Esta última frase también la utilizó Úrsula Strenge para enviarle un mensaje con el fin de que siempre confíe, que Dios tiene el control de toda situación adversa. Sus amigos y colegas, Jorge Luis Pérez, Paola Maya, Jorge Escobar, Roselena Vásconez, Soraya Guerrero, entre otros, le desearon pronta mejoría a su progenitor.

Sus compañeros de 'Noticias de la mañana', José Luis Arévalo, Roselena Vásconez, Gabriela Pazmiño y La Nena se han solidarizado durante estas semanas con Isaac y su familia. Cuando él habló en el programa de lo que le estaba ocurriendo, agradeció las palabras de ellos y las cadenas de oraciones de los televidentes. Roselena y José Luis le manifestaron que siempre existe una razón por la que pasan diferentes situaciones en la vida. Aunque a veces sonreía, su mirada se veía muy triste.

Jacinto con Ana Lucía Proaño. Cortesía

Jacinto Fajardo, 40 años en radio Cristal

En 1984, Jacinto Fajardo ingresó a estudiar periodismo y a trabajar en radio Cristal. Ya son 40 años que, según el locutor, se han ido volando y en los que ha recibido algunos reconocimientos. Siempre recibió el apoyo del difunto radiodifusor Carlos Armando Romero Rodas, y quien le decía: “Puede ser fácil llegar a la cima, pero lo más difícil y más importante es mantenerse en ese sitial”.

Incursionó en casi todos los formatos: operador de sonidos, productor de programas, reportero de deportes y de noticias, entrevistador y presentador de informativos y animador. Ha sido parte de varios espacios, entre ellos, 'El cónsul en la radio', el 'Noticiero Cristalino', que lo creó con el fallecido Julio Juan Romero, además 'Solo música' que ya tiene 25 años al aire. Adicionalmente desde el 2022, a través de su productora Satélite RTV, en Facebook y YouTube, presenta la producción dominical, 'Viva lo nuestro'.

Treinta años y va por el tercer hijo

Al parecer, las peleas de La Suka con su esposo, Gastón Bustamante, eran solo para las cámaras o para hacer el show porque después de dimes y diretes, está nuevamente embarazada. Tiene diez semanas y este será su tercer hijo. Ha sido un período complicado en el que ha debido descansar y ha tenido achaques, entre ellos náuseas y sueño, y muchas ganas de dulces.

Según la exreportera farandulera, su esposo se hará la vasectomía. Cumplió 30 años y recordó que a los 19 dejó su natal Ambato para empezar desde cero en Guayaquil, donde no conocía a nadie. En esta ciudad formó una familia y se dio a conocer. En las fotos con sus seres queridos, pareja e hijos, Sebastián y Mateo.

