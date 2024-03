Isaac Delgado cambia de look y ¿se hizo retoques estéticos?

El presentador Isaac Delgado se cambió el look, se cortó el pelo, sobre todo a los costados, ahora luce barba (que le ‘creció’ perfecta y bien dibujada en pocos días) y, aunque él dice que no, las malas lenguas aseguran que se hizo unos retoques estéticos (bótox y hasta injerto de barba).

En RTS sorprendió, no sabían de ese cambio de imagen. Generalmente en los canales, antes de proceder a aquello, los talentos deben avisar o consultar a los jefes inmediatos, más que nada si son parte de un informativo. En otras palabras, hay que pedir autorización. “Quise refrescar un poco, tal vez me ven diferente porque me dejé crecer la barba”, comenta Isaac. ¿Qué opina Úrsula Strenge? “Le parece bien un nuevo estilo”, responde.

Supuestamente él se iba a operar una de sus rodillas y por ello pidió vacaciones. En 'Noticias de la mañana' quieren afianzar su imagen como reportero de comunidad y, con el nuevo look, consideran que parece reportero de moda.

Para variar, en las redes sociales comenzaron a dar su opinión, muchos en contra. No faltaron los que manifestaron que aparenta más edad y que todo lo hace por Úrsula. En todo caso, es su vida.

Por cierto, en la revista de ese canal deberían evitar que los presentadores se vistan de colores oscuros al mismo tiempo. El lunes 4 de febrero, Gabriela Pazmiño, Roselena Vásconez y José Luis Arévalo los lucían.

El televidente quiere que les transmitan alegría y no tristeza. Muchos pensaron que había ocurrido alguna calamidad. No hay asesor de imagen.

