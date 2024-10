La ruptura entre Auronplay y Gemita: Infidelidades y fuertes declaraciones

La comunidad de seguidores de los populares streamers Raúl Álvarez (Auronplay) y Gemma Gallardo (Gemita) se ha visto sacudida por una tormenta de revelaciones y acusaciones que han expuesto el lado más complicado de su breve, pero intensa, relación. Lo que comenzó como una historia de amor aparentemente discreta entre dos de los creadores de contenido más influyentes en el mundo del streaming, ha terminado por convertirse en un drama mediático que no ha dejado indiferente a nadie.

Todo estalló cuando Gemita, durante una transmisión en vivo, hizo un comentario que ocasionó una bomba sobre el motivo de su ruptura. Con una actitud despreocupada, Gemita bromeó: “No pude hacer stream porque estaba ocupada siendo infiel. ¿Demasiado pronto para hacer bromas o ya las puedo ir soltando? Mi psicóloga ha dicho que por lo menos me una al meme”. Estas palabras, que buscaban ironizar sobre la situación, encendieron las redes sociales y los seguidores no tardaron en reaccionar.

Auronplay rompe el silencio “Una cosa es romper un corazón y otra cosa es arrancarlo, tirarlo al suelo, escupirle y cagarte encima. Eso es básicamente lo que me ha pasado a mí”

Poco después de las declaraciones de Gemita, Auronplay decidió abordar el tema en su propio stream. Visiblemente afectado, no dudó en expresar el profundo dolor que le causó la ruptura y la actitud de su exnovia. “Me usó como una marioneta de circo”, aseguró el streamer, en lo que sería el inicio de una serie de confesiones que dejaron a muchos sorprendidos. Con un tono amargo, Auron describió cómo se sintió tras enterarse de la infidelidad y cómo, según él, Gemita no había mostrado el mínimo respeto hacia su dolor.

Raúl incluso cuestionó la recomendación de la psicóloga de Gemita, quien al parecer le había sugerido que tomara la situación con humor. “Le recomiendo cambiar de psicóloga”, dijo irónicamente. “Me gustaría que la psicóloga viera el último mes que he pasado”.

Auronplay dejó claro que, para él, la relación no solo terminó de forma abrupta, sino que lo dejó profundamente afectado emocionalmente. Sus declaraciones desencadenaron una avalancha de reacciones en redes sociales, dividiendo aún más a sus seguidores.

🚨BOMBAZO DE AURONPLAY QUE PUEDE HACER ROMPER INTERNET 🚨💣💣💣💣💣



Auron habla de su relación con Gemita, confirmando que esta le fue infiel y que le pisoteó su corazón, después de que esta bromease ayer sobre la infidelidad.



— Álex Sánchez (@AlexSP_9) October 12, 2024

La versión de Gemita: infidelidad y arrepentimiento



Ante la repercusión que generaron las palabras de Auronplay, Gemita no tardó en hacer una transmisión para dar su propia versión de los hechos. Admitió que, mientras se estaban dando un tiempo al inicio de la relación, había estado con otra persona y no se lo contó a Auron. Además, reconoció haber tenido conversaciones “fuera de tono” con un amigo, las cuales, según ella, eran inocentes, pero que Auron interpretó de manera diferente.

Gemita admite su infidelidad y explota contra Auron:



— Javi Oliveira (@javioliveira) October 13, 2024

Entre lágrimas, Gemita explicó que cuando intentó hablar con Auron para aclarar lo sucedido, la situación se tornó tensa y violenta. “No solo no me escuchó, sino que lo que me encontré fue insultos, gritos, amenazas… Me encontré con una versión de él que no había visto nunca”, dijo mientras lloraba visiblemente afectada. Estas declaraciones abrieron un nuevo capítulo en la controversia, pues ahora se sumaban acusaciones de maltrato emocional y manipulaciones por parte de Auron.

“Son comportamientos inadmisibles en una relación”, afirmó Gemita, refiriéndose al trato que recibió por parte de Auronplay. También confesó que, a lo largo de su relación, había permitido actitudes de manipulación porque, en su momento, creía que las merecía.

La relación entre Auronplay y Gemita, apenas de dos meses, ha dejado una profunda huella tanto en ellos como en sus seguidores. Lo que inicialmente parecía una historia de amor entre dos figuras públicas muy queridas, rápidamente se transformó en una batalla pública cargada de recriminaciones y confesiones dolorosas. En donde, las redes sociales discuten quién de los dos tiene la razón.

