La infanta Elena cumplió 60 años

La primogénita de los reyes Juan Carlos y Sofía, Elena cambió de década y llegó a los 60. Por ello organizó una doble celebración.

La primera fue el pasado lunes. Un grupo de escoltas se reunió en Madrid para homenajear a la infanta en un popular restaurante, gesto que confirma la magnífica relación que ella siempre ha tenido con su equipo de seguridad. “Fue emocionante, ver a antiguos comisarios, conductores, todos allí rindiéndole homenaje, ella estaba muy emocionada”, expresa una fuente.

Este fue solo el aperitivo, ya que hubo otra celebración oficial en el Palacio de la Zarzuela. Un almuerzo privado, cuyo invitado estrella fue el rey Juan Carlos, quien viajó desde Abu Dabi para acompañar a su hija en este día tan especial. Pero no lo hizo solo, el emérito voló en compañía de Froilán, quien tampoco faltó a la fiesta de su madre.

A ellos se sumó la infanta Cristina con su hija Irene, la reina Sofía, Irene de Grecia, así como sus primos María Zurita, Simoneta Gómez-Acebo, entre otros.

Es conocido que Elena y su hermano Felipe se distanciaron cuando el monarca tomó la determinación de marcar distancia con su padre tras verse salpicado en temas fiscales.

El rey no solo anunció que rechazaba la herencia de su primogénito sino que, además, no frenó su marcha a Abu Dabi, algo que sus hermanas no le perdonan.

Juan Carlos le habría hecho llegar su regalo anticipado, un detalle que ha llenado de ilusión a la cumpleañera.

Se trata de un caballo de pura sangre, una de las mayores especies de equinos, que le ha costado al emérito 878.000 dólares. Elena es una apasionada de la hípica desde que era niña y siempre ha disfrutado de la compañía de los caballos en el palacio de la Zarzuela. Además, es una gran amante de los animales y defensora de su bienestar.

En 2021 recibió el premio Madrid Horse Week 2021 por su trayectoria y su compromiso con el deporte ecuestre.

La afición de Elena por los caballos no se limita a un simple hobby, sino que ha llegado a competir a nivel nacional e internacional en diversas modalidades de hípica. Ha participado en campeonatos de salto, doma clásica, raid y enganches, demostrando su habilidad y su conexión con los animales.

La pasión de la infanta por los caballos ha sido heredada por sus dos hijos, Victoria Federica y Froilán, quienes también practican la hípica desde pequeños.

