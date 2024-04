Il Divo, una carrera que no ha ido despacito

Las cuatro voces impecables de Il Divo han tomado un reciente desafío: dar a conocer su último disco y una gira con la que atraparán el corazón (ya cautivo) de sus fanáticos en el mundo. Así es como llega XX, un trabajo discográfico que tiene la misión de celebrar sus 20 años en la música, pero también demostrar que su estilo evoluciona año a año.

El grupo operístico está compuesto por el suizo Urs Bühler (tenor), el francés Sébastien Izambard (tenor), el estadounidense David Miller (tenor) y el nuevo miembro, Steven LaBrie (barítono), también de Estados Unidos.

El cuarteto dejó suelto su más reciente disco el pasado mes de febrero y desde entonces ha superado el millón y medio de escuchas totales. Las canciones Crazy, Despacito, Perfect y No tengo nada son las más populares. Sin embargo, el grupo no se confía del streaming, aunque sabe que marca una buena pauta. La prueba de fuego es subirse al escenario y ver a los fanáticos cantar los nuevos temas. Por eso no dan nada por hecho y esperan con ansias el próximo contacto con su público.

Quito está en su agenda. El jueves 6 de junio los capitalinos podrán disfrutar de la Gira 2024 XX en el Ágora de la Casa de la Cultura de su ciudad. EXPRESIONES conversó con los tenores y el barítono sobre la creación de este álbum, que lleva famosas canciones pop al ambiente clásico.

El proceso democrático de Il Divo

David Miller es el encargado de responder sobre este proceso musical que les llevó algo más de un año, hasta presentar XX.

¿Cómo fue la selección de los 10 nuevos temas?

Es un proceso democrático. Antes de encontrarnos con los productores del álbum, nuestra compañía discográfica nos dio un listado de canciones y nos dijeron: “Escúchenlas y grábenlas”. Pero nosotros como artistas debemos conocer cómo interpretarlas y conectar con ellas. Aquí empieza este proceso democrático en el que escogemos entre un gran listado y hacemos una enorme selección entre los cuatro. Luego decimos cuál nos gusta más y así las reducimos a 10. Fue Sébastien quien propuso este estilo al que llamo ‘prueba de perfume’. Si hueles un aroma, te gusta o no, y así hicimos con estos temas. No pensamos en si había una muy romántica, si otra iba a funcionar con la audiencia, no. Dejamos afuera tantas cosas para pensar. Solo podíamos decir sí o no. Si un tema tenía tres ‘sí’, ya quedaba seleccionado como finalista, y así acortamos las posibilidades.

¿Qué canción fue un ‘sí’ inmediato?

I have nothing (No tengo nada), la versión en español del clásico de Whitney Houston. También Perfect, de Ed Sheeran.

¿Y cómo ingresa Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee?

Al principio fue un ‘no’. Esa canción era muy sexual para nuestro catálogo y no hacemos reguetón, pero Sébastien fue muy expresivo en contarnos su idea y la hicimos más romántica y lenta. Quedó con nuestro estilo, aunque fue un proceso largo.

¿Y bailarían reguetón en alguno de sus conciertos?

Absolutamente no.

Están de aniversario

¿Cómo ha sido este recorrido de 20 años?

U: Si tú comparas, el primer disco me suena un poco sencillo. Estábamos empezando y nadie tenía una idea clara de lo que íbamos a hacer. Hicimos la música junto con los productores como lo decía la época. Los veinte años son un recorrido largo.

¿Qué ha cambiado a lo largo de estos años?

U: David y yo, que veníamos del mundo clásico, no teníamos experiencia, y grabar en un estudio era algo muy nuevo para nosotros. Teníamos que adaptar nuestras voces a las canciones populares y eso nos ha costado aprender. Somos una banda pop en esencia, no somos una producción de ópera. Y todo eso fue completamente nuevo.

¿Y qué es lo que más atesoran?

U: Poder viajar por todo el mundo. Ahora vamos a volver a Quito. He ido tantas veces, que yo ya sé a qué restaurante voy a ir a comer (risas).

Las canciones de XX para su soundtrack personal

Urs Bühler: No puedo contestar, porque realmente no es la música que yo escucho. Il Divo es demasiado bonito para ser el soundtrack de mi vida. Prefiero el heavy metal, algo más oscuro.

Sébastien Izambard: Mi canción es Crazy. Fue uno de los tracks más llamativos para mí.

David Miller: Es una pregunta muy difícil, porque siempre tengo una distinta del disco pegada en mi cabeza. Creo que todo XX refleja el soundtrack de mi vida ahora mismo.

Steven LaBrie: Mi canción es Hoy tengo ganas de ti. Cuando hablamos del nuevo disco, la palabra que más se repetía en el concepto era cinemático. Queríamos que la música sonara épica.

