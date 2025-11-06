Ibai Llanos lanza el Mundial de Objetos y Ecuador vence a Argentina

El streamer vuelve a causar furor con su nuevo torneo viral, donde objetos simbólicos se enfrentan hasta quedar uno solo

El conocido streamer y creador de contenido español Ibai Llanos ha vuelto a sorprender a su audiencia con un nuevo torneo que ya se ha hecho viral: el Mundial de Objetos. Esta peculiar competencia enfrenta objetos simbólicos que cuelgan y se chocan entre sí hasta que solo uno queda en pie.

Hasta el momento, el torneo ha dejado escenas memorables. Ecuador disputó contra Argentina en los octavos de final, representado por una tortuga de las Islas Galápagos, mientras que Argentina presentó una vaca.

Sin embargo, el “duelo” duró menos de tres segundos. “La vaca argentina ha sido totalmente destruida por la tortuga ecuatoriana”, narró Ibai en un audiovisual, confirmando el pase del objeto ecuatoriano a los cuartos de final.

En TikTok e Instagram, los clips del enfrentamiento han acumulado miles de comentarios y reproducciones, consolidando a Ecuador como uno de los favoritos para llegar a la final.

¿Qué es el Mundial de Objetos que Ibai Llanos ha lanzado en redes?

El torneo está compuesto por 16 objetos, cada uno representando a un país. En las primeras rondas, Japón venció a España, Francia superó a Chile, Costa Rica eliminó a México y Colombia derrotó a Perú. Con la reciente victoria de la tortuga ecuatoriana, el país ya figura entre los ocho mejores del campeonato.

A diferencia de otros torneos virales del streamer, como el Mundial de los Desayunos, donde el público votaba por sus favoritos, en este certamen no hay jurado ni votaciones. Los ganadores se determinan únicamente por la resistencia de los objetos durante los enfrentamientos.

El espectáculo promete seguir generando emoción y humor entre los millones de seguidores del español.

Mundial de Desayunos de Ibai: ¿En qué lugar quedó Ecuador?

En septiembre anterior, Perú venció a Ecuador en el Mundial de Desayunos. El pan con chicharrón obtuvo más votos que el bolón verde en una votación que movilizó millones de interacciones en redes sociales, generando un fenómeno cultural en ambos países.

El Mundial de Desayunos de Ibai Llanos vivió uno de sus enfrentamientos más intensos. El bolón verde ecuatoriano junto al encebollado se enfrentaron al pan con chicharrón peruano en los cuartos de final del torneo gastronómico que se desarrolló en redes sociales.

